«تديكس البطين».. في أبوظبي للمرة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)



تحت شعار «خيوطنا نحن»، استضافت فعالية «تديكس البطين»، التي تم تنظيمها في قصر الإمارات، نخبة من القادة والمفكرين وروّاد الأعمال والفنانين والمبدعين. وتُجسِّد فكرة أن القصص المشتركة والعمل الجماعي ينسجان مستقبل الإمارات والعالم.



وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية: كنت ولا زلت أؤمن بأن صناعة القارئ ليست ترفاً ثقافياً، بل ضرورة وجودية لمجتمع يريد أن يبقى حيّاً ومتجدداً وقادراً على مواجهة المستقبل.

وقال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام: البقاء في القمة يتطلب أن نتعلم كل يوم كيف نصعد إلى قمة جديدة.

وشهدت النسخة الأولى من «تيدكس البطين»، والتي ناقشت موضوعات وقصصاً مُلهمة عدة، حضوراً بارزاً لقيادات وشخصيات من مختلف القطاعات الحكومية والصناعية، منهم: معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، والرئيس الفخري لجمعية الإمارات للإدارة العامة، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، وسلمى العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فهيم أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة الشؤون التسويقية والاتصالات في مجموعة G42.

تضمنت الفعالية تجارب تفاعلية عديدة، منها تجربة تركيب فني بعنوان Threads، أتاحت للحضور رسم خرائط شخصية لروابطهم وطموحاتهم. واستمتع الضيوف بعرض موسيقي حيٍّ جمع بين الآلات العربية والأنغام العالمية في تناغم ثقافي فريد، وأقيمت منطقة مخصّصة للتواصل جمعت روّاد الأعمال والمبتكرين لتبادل الأفكار واستكشاف فرص التعاون المستقبلية، كما تنوعت الجلسات الحوارية لتغطي محاور الإبداع، الاستدامة، التكنولوجيا، والهوية الثقافية. وقدّم المتحدثون رؤى ملهمة تربط تجاربهم الشخصية بقصص إنسانية أوسع عن الاتصال والنمو الجماعي، واحتفى الحدث بقوة الحوار والعمل المشترك في بناء مجتمع أكثر وعياً وتقدماً وشمولاً.