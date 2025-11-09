الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

طائرة وزير الخارجية البلجيكي تهبط اضطراريا

وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو
9 نوفمبر 2025 19:56

اضطر وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، المسافر في طائرة حكومية لحضور اجتماع دولي في كولومبيا، إلى الهبوط اضطراريا في منطقة البحر الكاريبي.
وتعرضت طائرة صغيرة، تابعة لقوات الدفاع البلجيكية، كانت تقل بريفو في مهمة اقتصادية وسياسية لمدة خمسة أيام إلى أميركا اللاتينية، لسلسلة من المشاكل الفنية عقب إقلاعها من بلجيكا أمس السبت.
واضطرت الطائرة، بداية، للعودة من أجواء بريطانيا بسبب مشكلة في الوقود، ما استلزم إقلاعا ثانيا من قاعدة "ميلسبروك" العسكرية قرب العاصمة البلجيكية بروكسل.
بعدما تأخرت رحلة الوفد عدة ساعات، حصلت مشكلة جديدة فوق المحيط الأطلسي، فخرج الطيار من قمرة القيادة لإبلاغ الركاب بأنه مضطر لتنفيذ هبوط اضطراري لأسباب تتعلق بالسلامة بسبب عطل في المحرك، وفق ما أفادت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا".
واضطرت الطائرة الصغيرة للهبوط في جزيرة سان مارتن في البحر الكاريبي، حيث كان بريفو والوفد البرلماني المرافق لا يزالون موجودين صباح الأحد، بحسب ما أكدت المتحدثة باسم وزير الخارجية أودري جاكييز.
سيغيب مكسيم بريفو على الأقل عن مواعيده الأولى التي كانت مقررة، اليوم الأحد في سانتا مارتا في كولومبيا، في القمة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، حيث يمثل بلجيكا.
كذلك تهدف زيارته إلى كولومبيا المقررة حتى الخميس، والتي يزور بعدها المكسيك، إلى طرح قضية تهريب الكوكايين. وتعول بلجيكا على تعزيز التعاون مع دول أميركا اللاتينية التي تأتي منها هذه الشحنات غير القانونية.
في نهاية يونيو الماضي، علق بريفو لنحو يومين في تشيلي برفقة الملك فيليب والملكة ماتيلد حيث كانوا في زيارة رسمية، إذ واجهت طائرة الملك مشكلة في عجلة ما استدعى تصليحات معقدة.

أخبار ذات صلة
تعليق الرحلات في مطار لييج البلجيكي بسبب رصد مسيرات
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة شحن في كنتاكي الأميركية
المصدر: آ ف ب
طائرة
بلجيكا
هبوط اضطراري
وزير خارجية
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©