الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

روسيا تُعيد النمور الآمور والفهود الثلجية من حافة الانقراض

روسيا تُعيد النمور الآمور والفهود الثلجية من حافة الانقراض
11 نوفمبر 2025 13:48

أعلن سيرغي شويغو، سكرتير مجلس الأمن الروسي ورئيس الجمعية الجغرافية الروسية، أن بلاده أحرزت نجاحاً كبيراً في استعادة مجموعات من نمور الآمور وفهود الشرق الأقصى والفهود الثلجية.

وركز تقرير قدمه شويغو في مؤتمر الجمعية الجغرافية الروسية بشكل خاص على حالة الفهد الثلجي "الإيربيس" في جنوب سيبيريا؛ حيث تمت استعادة مجموعته من الصفر تقريبا إلى 87 فهدا خلال سنوات.

وشدد شويغو على أن الجمعية الجغرافية الروسية دعمت أكثر من 100 مبادرة للحفاظ على الطبيعة وخصصت 58 منحة لعبت دورا رئيسيا في تنفيذ برامج حماية هذه الأنواع شبه المنقرضة.

وتُدرج الأنواع الثلاثة في الكتاب الأحمر لروسيا بسبب الانخفاض الحاد في أعدادها الناجم عن الصيد الجائر وتدمير الموائل الطبيعية وانخفاض قاعدة الغذاء، وقد استمر العمل على الحفاظ على هذه الأنواع واستعادة مجموعاتها لعقود طويلة.

أخبار ذات صلة
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
روسيا تسيطر على قرى جديدة بشرق أوكرانيا

وكان النجاح الأبرز هو الحفاظ على الفهد الثلجي في منطقة ألتاي بجنوب سيبيريا، حيث ارتفع عدد الفهود من 10 في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى 87 فهدا اليوم، كما تم إنشاء 17 محمية طبيعية خاصة بها بمساحة إجمالية تبلغ 5.5 مليون هكتار، بما في ذلك جمهورية ألتاي ومنتزه "سايلوغيمسكي" الوطني، لتوفير بيئة آمنة لهذه القطط.

أما فهد الشرق الأقصى ونمر الآمور، فتم العمل على حمايتهما في المنتزه الوطني "أرض النمر"، بالإضافة إلى محميات مثل "كيدروفايا باد" و"أوسورييسك" والمحمية البحرية في الشرق الأقصى. وتغطي شبكة هذه المحميات أكثر من 471 ألف هكتار، أي ما يعادل مرة ونصف مساحة موسكو، حيث تم تركيب 450 كاميرا أوتوماتيكية لمراقبة سلوك وأعداد الحيوانات.

وبحسب التقرير، بلغ عدد نمور الآمور في روسيا حاليا 650 نمرا، في مؤشر واضح على نجاح برامج الحفظ الطويلة الأمد.

المصدر: وام
روسيا
الفهود
آخر الأخبار
كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق
الرياضة
كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق
اليوم 13:26
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
الرياضة
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
اليوم 13:24
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©