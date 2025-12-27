جيهان الشماشرجي بـ 5 وجوه

محمد قناوي (القاهرة)

تصوِّر الممثلة جيهان الشماشرجي فيلمها الجديد «علشان خاطر جليلة» مع طه دسوقي، ومن إخراج محمد الزيات في أولى تجاربه الروائية الطويلة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي تشويقي. ويتناول صراعات ومفارقات تنشأ بين عائلتين من بيئتين مختلفتين، في قالب يجمع بين الطابع الدرامي وخفّة الظل، مع تقديم حكايات إنسانية بسيطة وقريبة من الجمهور.

وانتهت الشماشرجي من تصوير دورها في فيلم «فرقة الموت»، بطولة أحمد عز، آسر ياسين، ومنّة شلبي، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور أحداثه في إطار أكشن حول شخصية «خط الصعيد»، وتُقدم خلاله شخصية سيلينا، الفتاة الأجنبية التي تقف إلى جانب بطل العمل في مهمة القبض على «الخُط».

وأشارت جيهان إلى أنها تخوض تجربة جديدة في السينما المستقلة، من خلال الفيلم القصير «قفلة»، مع صدقي صخر، وتدور الأحداث داخل عمارة سكنية فجر ليلة العيد، حيث تؤدي أزمة صحية طارئة إلى تصاعد التوتر.

وتستعد جيهان الشماشرجي للمشاركة في سباق رمضان المقبل من خلال مسلسل «الأستاذ»، الذي تجسّد فيه البطولة النسائية أمام محمود حميدة، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عادل سلامة في أولى تجاربه الإخراجية.

يتألف العمل من 15 حلقة، ويرتكز على 3 أبطال تجمعهم خيوط درامية متشابكة، مع تصاعد الأحداث وتكشفها تدريجياً.

وأوضحت جيهان أنها انتهت من تصوير دورها في مسلسل «بطل العالم»، الذي يشاركها بطولته عصام عمر، فتحي عبد الوهاب، محمد لطفي، تأليف هاني سرحان، من إخراج عصام عبد الحميد. المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية، وتجسّد خلاله شخصية «دنيا» التي تلجأ إلى «صلاح» بطل العمل، لاستعادة ميراث والدها، لتقودهما الأحداث إلى سلسلة من المطاردات المليئة بالتشويق والكوميديا، ويظهر فتحي عبد الوهاب ليضيف بُعداً جديداً من الصراع إلى رحلة تكشف معاني الثقة والفرص الثانية.