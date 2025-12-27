دينا الشربيني.. في «اتنين غيرنا» برمضان

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض دينا الشربيني المنافسة في السباق الرمضاني للعام الرابع على التوالي، من خلال مسلسلها الجديد «اتنين غيرنا»، ويشاركها البطولة آسر ياسين، من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

وأوضحت الشربيني أن المسلسل يجمع بين الدراما الاجتماعية والرومانسية مع لمسات كوميدية خفيفة، ويُعيد الغوص في أعماق الشخصيات وتشابكات علاقاتها، كما يكشف كواليس عالم الشهرة وما يحمله من ضغوط خفية خلف بريق الأضواء. وتجسّد خلال الأحداث شخصية ممثّلة تعيش نجاحاً لافتاً على الشاشة، بينما تواجه في حياتها الخاصة صراعات وتحديات تكسر الصورة التقليدية للنجومية.

ويجسّد آسر ياسين شخصية مدرس ثانوي في مدرسة دولية، يعيش حياة معقدة، قبل أن تجمعه الصدفة بدينا، لتنطلق التحولات الإنسانية المتداخلة.

وتحتفي دينا الشربيني بفيلمها الجديد «طلقني»، والذي يجمعها بكريم محمود عبد العزيز للمرة الثانية بعد فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، ويشارك في البطولة باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجي، محمود حافظ، ودنيا سامي، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول زوجين ينفصلان، لكن الظروف تضطرهما للتعاون مجدداً بعد تعرّض الزوج لأزمة مالية تهدد بسجنه، لتبدأ سلسلة من المفارقات التي تعكس تأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت دينا إلى أنها تُقدم شخصية قوية تواجه ضغوطاً متعددة، بينما يجسّد كريم محمود عبد العزيز شخصية زوج طيّب يصطدم بواقع معقّد يدفعه إلى طلب المساعدة ممن كانت شريكة حياته.

وأعربت دينا عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي حظي بها مسلسلها القصير «لا ترد ولا تستبدل»، الذي انطلق عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، ويجمعها بأحمد السعدني بعد 6 أعوام من تعاونهما الأخير في مسلسل «زي الشمس»، وتُجسّد خلال العمل شخصية «ريم»، مرشدة سياحية تعاني الفشل الكُلوي، وتتقاطع حياتها مع عدد من الشخصيات التي تواجه أزمات إنسانية وعائلية معقدة.