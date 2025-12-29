سهر الصايغ تشارك في 3 مسلسلات

سعيد ياسين (القاهرة)



تعيش الممثلة سهر الصايغ حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في بطولة 3 مسلسلات تلفزيونية، من المقرر أن يُعرض اثنين منها خلال السباق الرمضاني المقبل. وأوضحت الصايغ أنها تصور حالياً مسلسل «درش»، بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، سلوى خطاب، نضال الشافعي، هاجر الشرنوبي، جيهان خليل، ومحمد علي رزق، من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، مشيرة إلى أن العمل يُعد التعاون الرابع الذي يجمعها بمصطفى شعبان بعد مسلسلات «حكيم باشا»، «المعلم»، و«بابا المجال». وتدور أحداث «درش» في إطار اجتماعي تشويقي، ويتناول قصة رجل يعاني الفقدان المتكرر للذاكرة، تضعه في سلسلة من المواقف الدرامية المتشابكة.



كما تشارك سهر في بطولة الجزء السادس من مسلسل «المداح»، مع حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، وتجسد فيه شخصية «مليكة»، التي قدمتها في الأجزاء السابقة. وأوشكت سهر الصايغ على الانتهاء من تصوير مسلسل «لعدم كفاية الأدلة»، الذي يشاركها بطولته محمود عبد المغني، محمد ثروت، صبري فواز، جوري بكر، وأحمد صفوت، وتأليف كريم سرور وهبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.



ويتناول العمل في إطار درامي تشويقي 5 جرائم حقيقية مثلت لغزاً كبيراً لجهات التحقيق، وذلك لعدم توافر الأدلة، وتقدم كل قضية في 3 حلقات، وتجسد فيه شخصية وكيل نيابة يقوم بالتحقيق لمعرفة الجاني.