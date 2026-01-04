الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الترفيه

شيخة الجابري تكتب: وطن الحكمة والأمان

شيخة الجابري تكتب: وطن الحكمة والأمان
5 يناير 2026 02:52

منذ عهد والدنا المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والإمارات هي وطن الحكمة والأمان والرأي الثابت، وهي المرجعية التي تعود إليها العديد من الدول، ومنذ عهد الاتحاد والوطن مصدر النور والإشعاع الحضاري، والاستشراف المستقبلي والتطور والنهوض الحضاري الكبير.
واليوم وفي عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستمر الدولة على النهج المبارك ذاته، وتسير بثبات نحو التقدم، وتضع مصلحة الإنسان على رأس الأولويات والاستراتيجيات.
 وتمتلك الإمارات في عهد سموه، حفظه الله، رصيداً دولياً واسعاً من الاحترام والتقدير والإيمان بأن ما تقدمه الإمارات من عطاء دولي يكتسب أهمية عالمية خاصة، وتعتبر المرجعية في الأعمال الإنسانية الجليلة.
إن الأزمات هي مختبر الدول والأمم والقادة، وهي التي تصنع المواقف الحقيقية لأصحاب القرار، لذا يأتي الهدوء الإماراتي في التعامل مع القضايا الكبرى كمدرسة حقيقية في القيادة والتروّي.
لقد وقفت دولة الإمارات مواقف مشرّفة في تعاملها مع عديد من القضايا الدولية، وكانت دوماً عوناً للشقيق والصديق، ولا يخبئ الضوء أشعة الإمارات الساطعة في كل مكان. 
نحن نحب وطننا بشكلٍ عميق وصادق وحينما نتحدث عنه ليس بدافع الحب وحده، ولكن بواقع مشاعر الناس ومحبتهم، وبحقيقة الشهادات الدولية، والمؤشرات العالمية في شتى المجالات.

