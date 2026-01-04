الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«الأحياء المائية».. تدعم زراعة المستقبل

مسابقة صيد السمك (تصوير: مصطفى رضا)
5 يناير 2026 02:52

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

وسط تفاعل كبير، شكّلت فعالية «الأحياء المائية» ضمن «مهرجان الثروة الحيوانية» أحد أبرز المهرجانات المصاحبة لـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» في جناح الجائزة بـ«مهرجان الشيخ زايد»، منصة لتبادل الخبرات، واستعراض تجارب ناجحة في الاستزراع السمكي، كما تضمنت مجموعة من الأنشطة والمسابقات لتعزيز وعي الجمهور، بمشاركة مجموعة من الجهات المتخصصة. واستعرضت الجهات المشاركة منتجاتها وحلولها التقنية وتجاربها العملية في مجال الاستزراع السمكي.

برنامج متكامل
نجح «جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» الذي قدم برنامجاً متنوعاً، في استقطاب جمهور عريض من زوار المهرجان. وقدم ورشة العناية بالأحياء المائية ومسابقة صيد الأسماك، والطبيب البيطري الصغير، ومحاضرة استزراع الأحياء المائية على اليابسة، وفعالية أسئلة عامة، إضافة إلى محاضرة أفضل ممارسات الأمن الحيوي في مزارع الأحياء المائية، ومسابقة صيد الأسماك، وورشة صيد الأسماك، ومحاضرة الأحياء المائية. كما شهدت المنصة تنظيم محاضرة أهم المخاطر والتحديات في المزارع السمكية ومحاضرة الزراعة الدائرية المتكاملة. ويسهم تنوع البرامج والأنشطة المصاحبة في نشر الوعي المجتمعي، وتشجيع الابتكار، وتبادل الخبرات.

المنتج المحلي
قال سلطان الشبلي، عضو فريق فعالية الأحياء المائية، إن هذه الفعالية هدفها إبراز منتجات مزارع الأحياء المائية المحلية، وتعزيز حضورها في السوق، مشيراً إلى أن الجناح يعتبر منصة لاستعراض الأفكار الملهِمة في الاستزراع السمكي. وتضمن الكثير من الأنشطة والمسابقات مثل صيد السمك للكبار والصغار ومسابقات على المسرح للتوعية بأهمية الزراعة المائية، وأهمية تربية الأسماك، وتجربة الغوص الحر بطريقة افتراضية والطبخ الحي. وتم استعراض تقنيات الاستزراع السمكي، والتعريف بها، منها نظام «الأكوابونيك»، حيث الزراعة تتغذى على زراعة الأسماك، وتعطي إنتاجاً مستداماً وغنياً بالعناصر والفيتامينات.

تجارب ملهمة
لفت عبدالرحمن راشد الشامسي، صاحب مزرعة استزراع سمكي إلى أنه سبق وفاز بـ 3 جوائز ضمن مختلف فئات الجائزة، والعديد من الجوائز المحلية والعالمية. وأضاف: أستعرض تقنية النظام الزراعي الجديد «الأكوالتشر»، وهو يدرس في أهم الجامعات، ويربط بين الاستزراع السمكي والحقل المكشوف، ونجح في إنتاج الخضراوات العضوية، وتربية المواشي والتمور والتربية النحل. وأضاف: كل ذلك يأتي للتوعية بأهمية استدامة الغذاء عبر الاستزراع السمكي، وهي زراعة صحية ومستدامة، تقلل التكاليف، وتسهم في إنتاج صحي متكامل العناصر.

أخبار ذات صلة
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ«الاتحاد»: «عسكرة الغذاء» تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
أبوظبي.. القلب النابض للرياضة بـ «أجندة متكاملة» في يناير

توعية

لم تقتصر فعاليات الأحياء المائية على تقديم التجارب العلمية والعملية في الاستزراع السمكي والقصص الملهمة، بل نظمت يومياً مسابقات تثقيفية للجمهور. وأفاد عادل سالم السعيدي، عضو لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة في «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» أن المسرح يشهد يومياً أنشطة على المسرح لجذب الجمهور. وتتضمن مسابقات في صيد الأسماك والرسم وحصة للأسئلة؛ بهدف تعزيز الوعي وتكوين أجيال واعية تقود المستقبل في موضوع الزراعة ضمن رؤية دعم الأمن الغذائي، وتشجيع المنتج المحلي.

الأحياء المائية
الزراعة
مهرجان الشيخ زايد
الثروة الحيوانية
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
4 يناير 2026
فلسطينيون يمرون أمام مبانٍ متضررة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وفد فلسطيني يبحث في القاهرة ملف «معبر رفح»
اليوم 03:06
طلاب بكلية الطب يحضرون دروسهم في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لـ«الاتحاد»: عودة تدريجية للتعليم الوجاهي في جامعات غزة
اليوم 03:06
سودانية نازحة تتسلم بطانية في مخيم أبو النجا للنازحين بولاية القضارف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ«الاتحاد»: «عسكرة الغذاء» تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
اليوم 03:06
رجال إنقاذ في موقع مبنى سكني تعرض لغارة جوية روسية في أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي: سندافع عن أنفسنا إذا ما فشلت الدبلوماسية
اليوم 03:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©