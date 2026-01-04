«الأحياء المائية».. تدعم زراعة المستقبل

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



وسط تفاعل كبير، شكّلت فعالية «الأحياء المائية» ضمن «مهرجان الثروة الحيوانية» أحد أبرز المهرجانات المصاحبة لـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» في جناح الجائزة بـ«مهرجان الشيخ زايد»، منصة لتبادل الخبرات، واستعراض تجارب ناجحة في الاستزراع السمكي، كما تضمنت مجموعة من الأنشطة والمسابقات لتعزيز وعي الجمهور، بمشاركة مجموعة من الجهات المتخصصة. واستعرضت الجهات المشاركة منتجاتها وحلولها التقنية وتجاربها العملية في مجال الاستزراع السمكي.



برنامج متكامل

نجح «جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» الذي قدم برنامجاً متنوعاً، في استقطاب جمهور عريض من زوار المهرجان. وقدم ورشة العناية بالأحياء المائية ومسابقة صيد الأسماك، والطبيب البيطري الصغير، ومحاضرة استزراع الأحياء المائية على اليابسة، وفعالية أسئلة عامة، إضافة إلى محاضرة أفضل ممارسات الأمن الحيوي في مزارع الأحياء المائية، ومسابقة صيد الأسماك، وورشة صيد الأسماك، ومحاضرة الأحياء المائية. كما شهدت المنصة تنظيم محاضرة أهم المخاطر والتحديات في المزارع السمكية ومحاضرة الزراعة الدائرية المتكاملة. ويسهم تنوع البرامج والأنشطة المصاحبة في نشر الوعي المجتمعي، وتشجيع الابتكار، وتبادل الخبرات.





المنتج المحلي

قال سلطان الشبلي، عضو فريق فعالية الأحياء المائية، إن هذه الفعالية هدفها إبراز منتجات مزارع الأحياء المائية المحلية، وتعزيز حضورها في السوق، مشيراً إلى أن الجناح يعتبر منصة لاستعراض الأفكار الملهِمة في الاستزراع السمكي. وتضمن الكثير من الأنشطة والمسابقات مثل صيد السمك للكبار والصغار ومسابقات على المسرح للتوعية بأهمية الزراعة المائية، وأهمية تربية الأسماك، وتجربة الغوص الحر بطريقة افتراضية والطبخ الحي. وتم استعراض تقنيات الاستزراع السمكي، والتعريف بها، منها نظام «الأكوابونيك»، حيث الزراعة تتغذى على زراعة الأسماك، وتعطي إنتاجاً مستداماً وغنياً بالعناصر والفيتامينات.



تجارب ملهمة

لفت عبدالرحمن راشد الشامسي، صاحب مزرعة استزراع سمكي إلى أنه سبق وفاز بـ 3 جوائز ضمن مختلف فئات الجائزة، والعديد من الجوائز المحلية والعالمية. وأضاف: أستعرض تقنية النظام الزراعي الجديد «الأكوالتشر»، وهو يدرس في أهم الجامعات، ويربط بين الاستزراع السمكي والحقل المكشوف، ونجح في إنتاج الخضراوات العضوية، وتربية المواشي والتمور والتربية النحل. وأضاف: كل ذلك يأتي للتوعية بأهمية استدامة الغذاء عبر الاستزراع السمكي، وهي زراعة صحية ومستدامة، تقلل التكاليف، وتسهم في إنتاج صحي متكامل العناصر.





توعية

لم تقتصر فعاليات الأحياء المائية على تقديم التجارب العلمية والعملية في الاستزراع السمكي والقصص الملهمة، بل نظمت يومياً مسابقات تثقيفية للجمهور. وأفاد عادل سالم السعيدي، عضو لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة في «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» أن المسرح يشهد يومياً أنشطة على المسرح لجذب الجمهور. وتتضمن مسابقات في صيد الأسماك والرسم وحصة للأسئلة؛ بهدف تعزيز الوعي وتكوين أجيال واعية تقود المستقبل في موضوع الزراعة ضمن رؤية دعم الأمن الغذائي، وتشجيع المنتج المحلي.