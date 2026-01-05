«عالم وارنر براذرز» تستضيف عرضاً مسرحياً يضيء فعاليات الشتاء

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» عن استضافة «فعاليات الشتاء المذهلة»، التي تتواصل حتى 11 يناير 2026، وتقدم برنامجاً موسمياً حافلاً بأجواء الشتاء المميزة. ويتصدر هذه الفعاليات العرض المسرحي الجديد «باه، همدَك»، الذي يقدَّم حصرياً على مسرح «وارنر براذرز بلازا»، ويجمع بين الكوميديا والمشاهد العائلية، بمشاركة العديد من شخصيات الطفولة المحببة مثل «دافي داك»، «باغز باني»، و«لولا باني»، في عمل مسرحي أُعيدت صياغته برؤية معاصرة. ويتتخلّل العرض، مجموعة من اللوحات الراقصة والفقرات الغنائية الموسمية الشهيرة، ليشكِّل إضافة نوعية إلى برنامج الفعاليات الشتوية.



60 شخصية

إلى جانب العرض المسرحي، تتحوّل المدينة إلى أرض ساحرة من العجائب الشتوية، تضم أكثر من 60 شخصية محببة، إلى جانب مجموعة من الألعاب والتجارب التفاعلية والأنشطة العائلية الممتدة عبر مناطقها المختلفة. ويمكن للضيوف المشاركة في فعالية الرقص الخاصة مع «دافي داك»، ولقاء عائلة فلينستون في أجواء احتفالية، إضافة إلى مرافقة «سكوبي - دو» وفريقه في مغامرات مشوّقة لحل ألغاز مستوحاة من أجواء الموسم بطابع ترفيهي مميز.



تجربة عائلية

وخلال هذا الموسم، تمتد الأجواء الاحتفالية إلى «غوثام سيتي»، حيث تتقاطع المغامرات مع البطولة في سلسلة عروض تفاعلية. ويعود «ذا جوكر»، و«هارلي كوين» إلى أساليبهما المعهودة، لمفاجأة «فارس الظلام» بهدايا غير متوقعة. وتطل «بلاك كناري» على المسرح بأداء موسيقي مميّز، قبل أن ينضم إليها «باتمان»، ليشكّل الثنائي محور قصة تحتفي بالعمل الجماعي في مواجهة مخططات الشرير «ذا جوكر»، في تجربة عائلية متكاملة تجمع الترفيه بالسرد المسرحي المشوّق.



مساحة للإبداع

تتيح الفعاليات للعائلات الاستمتاع بمجموعة من التجارب الموسمية المتنوعة، تشمل تشكيلة مختارة من الحلويات، إلى جانب باقة كبار الشخصيات الحصرية، التي تتضمن قوائم طعام أُعدت بعناية. ويحظى ضيوف المدينة الصغار بمساحة مخصّصة للإبداع في «هولي جولي بليس»، حيث يمكنهم رسم لوحات لشخصية «باغز باني»، وصناعة الزينة، وتصميم بطاقات تهنئة شخصية للاحتفاظ بها كتذكار.



احتفالية متكاملة

تدعو «عالم وارنر براذرز» ضيوفها هذا الموسم إلى أجواء احتفالية متكاملة، تجمع بين العروض الترفيهية المتقنة والأنشطة العائلية، في تجربة موسمية غنية تحتفي بالشتاء وتقدّم لحظات لا تُنسى لأفراد العائلة.