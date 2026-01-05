الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«حديقة أم الإمارات» تستضيف مهرجان «ذا ريج»

«حديقة أم الإمارات» تستضيف مهرجان «ذا ريج»
5 يناير 2026 22:13

تستضيف «حديقة أم الامارات»، فعاليات مهرجان «ذا ريج» الترفيهي، للعام الرابع على التوالي، من 7 إلى 11 يناير الجاري، لتقدم للزوّار تجربة مستوحاة من أجواء طوكيو، تجمع بين العروض الترفيهية المباشرة، والأنشطة الإبداعية، وتجارب الطعام المتنوعة.
يستمد المهرجان هذا العام إلهامه من الثقافة اليابانية، وإبداعاتها تحت شعار «نلتقي في طوكيو»، مع إعادة تقديمها بأسلوب يتناسب مع جمهور دولة الإمارات، بما يعكس تركيز الفعالية على التواصل وبناء المجتمع.
يشارك في المهرجان أكثر من 100 مجموعة مختارة من متاجر التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه والتي تضمن للزوار تجربة استثنائية.
ويضم «ذا ريج» عدة مناطق رئيسة، تشمل منطقة المأكولات والمشروبات التي توفر شاحنات وأكشاك الطعام وأماكن الجلوس إلى جانب العروض الترفيهية والألعاب، بالإضافة إلى منطقة الأزياء والمتاجر لعشاق التسوق والتي تقدّم تشكيلة مختارة من الأزياء والعطور والمجوهرات ضمن أجواء راقية ومميزة.
ويمكن لزوّار «حديقة أم الإمارات» من الجمعة 9 يناير إلى الأحد 11 يناير الاستمتاع بفعالية سوق الحديقة، التي تقام يومي الجمعة والسبت من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 ليلاً، إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية الحيّة والأنشطة العائلية.
وتشمل هذه الأنشطة عروضاً موسيقية على المسرح، وعروضاً للدمى، والتفاعل مع الشخصيات الكرتونية، وأنشطة فنية وحِرَفية وزراعية، ومسابقة قراءة مفتوحة، وعروض المشي على العصي المضيئة، وعروضاً راقصة مع الشخصيات الكرتونية، وبطولة كرة القدم، لضمان تقديم تجربة شتوية جذابة وممتعة لمختلف الأعمار.

