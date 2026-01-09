سلمى أبو ضيف تدخل السباق الرمضاني

سعيد ياسين (القاهرة)



تنافس الممثلة سلمى أبو ضيف في السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «عرض وطلب»، يشارك في بطولته سماح أنور، علي صبحي، رحمة أحمد، ومصطفى أبوسريع، من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو موسى.



وتدور أحداث «عرض وطلب» في إطار درامي تشويقي، وتركّز على العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية والإنسانية، وفي مقدمتها الظروف الصحية الصعبة التي يعانيها بعض المواطنين، ويتألف من 15 حلقة.



وعن دورها في العمل، قالت سلمى: أجسد شخصية فتاة تواجه تحديات وصراعات اجتماعية معقّدة. وتنتظر سلمى أبو ضيف عرض مسلسل «بنج كلي»، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خارج السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته دياب، علا رشدي، محمد مهران، ومحسن محيي الدين، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج نادين خان.



وتدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي حول التحديات المهنية والإنسانية التي يواجهها الأطباء في المستشفيات، ويركّز على المواقف الصعبة والصراعات النفسية. وعلى صعيد السينما، انتهت سلمى من تصوير فيلمين جديدين، «إيجي بست» مع أحمد مالك، مروان بابلو، حنان يوسف، تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، وتدور أحداثه حول عمليات سرقة وقرصنة الأفلام التي تقوم بها بعض المواقع، و«إذما» مع أحمد داود، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وبسنت شوقي، تأليف وإخراج محمد صادق.