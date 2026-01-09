السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

هيا عبد السلام تجسِّد شخصيتين في رمضان

هيا عبد السلام تجسِّد شخصيتين في رمضان
9 يناير 2026 15:18

علي عبد الرحمن (القاهرة)

 

تخوض الممثلة الكويتية هيا عبد السلام السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «جناية حب»، المقتبس عن رواية «السندباد الأعمى» للأديبة بثينة العيسى، ويشارك في بطولته يعقوب عبدالله وهيفاء عادل، وإخراج سعيد الماروق.
يروي المسلسل قصة عائلة تتعرض لحادث مفجع في تسعينيات القرن الماضي، يقلب حياة أفرادها رأساً على عقب، ويركّز على 4 شخصيات رئيسة: نواف وزوجته نادية وابنتهما مناير وصديقهما عامر، حيث تؤدي حادثة واحدة في البحر إلى تغيّر مصائرهم بشكل جذري.
وتشارك هيا عبد السلام في مسلسل «نورية نصيب»، بطولة عبدالله عبد الرضا، ورابعة اليوسف، من تأليف وحوار مريم نصير، وإخراج لولوة عبدالسلام، وتجسّد فيه شخصية السيدة الكريمة التي لا تدخر جهداً في مساعدة الآخرين.
وينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية القصيرة، ويتألف من 10 حلقات متصلة تستعرض قصص أصدقاء، ضمن إطار كوميدي اجتماعي يمزج بين التسلية والبعد الإنساني.

رمضان
هيا عبد السلام
