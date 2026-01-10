ماجدة زكي تعود إلى دراما رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

بعد غياب 5 سنوات منذ مشاركتها في مسلسل «هجمة مرتدة» مع أحمد عز، وهند صبري عام 2021، تعود الممثلة ماجدة زكي إلى الدراما الرمضانية، من خلال مسلسل «رأس الأفعى»، بطولة أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، مراد مكرم، وكارولين عزمي، من تأليف هاني سرحان، وإخراج محد بكير.



وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي يمزج بين القضايا الاجتماعية، ويتناول قصص مستوحاة من وقائع حقيقية، وذلك من خلال ضابط، يجسد دوره أمير كرارة، ويكشف عن أسرار غامضة.

وعن دورها في العمل، قالت ماجدة: أجسد شخصية والدة بطل الأحداث، وهو دور يتسم بالعمق ويلامس صراعات العمل، ويختلف عن دوري في «هجمة مرتدة» الذي جسدت فيه شخصية والدة بطل الأحداث، التي كانت تعاني من قلق شديد وخوف دائم على ابنها.

وأشارت إلى أن عرض المسلسلات خلال شهر رمضان لا يزال يمثل حالة متفردة للنجوم وللجمهور، على الرغم من ظهور مواسم درامية متميزة خلال الفترة الماضية، موضحة أن المسلسل الجيد يمثل عنصر جذب حال عرضه في أي وقت، كما حدث معها في مسلسل «قوت القلوب» بجزأيه الأول والثاني.