ياسمين رئيس تشارك في«اسأل روحك» برمضان

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الممثلة ياسمين رئيس في السباق الرمضاني، من خلال مسلسل «اسأل روحك»، مع أحمد فهمي، إسلام إبراهيم، هاجر عفيفي، بتول حداد، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي.

وأوضحت رئيس أن العمل ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية الممزوجة بعناصر التشويق والغموض، ويعتمد على بناء درامي قائم على الألغاز وتصاعد الغموض، حيث تتداخل الخطوط الدرامية وتتكشف الأسرار بشكل تدريجي، في سياق يضع المشاهد أمام تساؤلات متلاحقة تدفعه للبحث الدائم عن الحقيقة.

وأشارت إلى أن هذا الإيقاع المشوق يمنح العمل طابعاً خاصاً، ويحافظ على حالة من الترقب مع كل حلقة، منوهة بأن أحداث المسلسل تجمعها بأحمد فهمي، وسط أجواء مليئة بالتوترات الاجتماعية والصراعات الإنسانية.

وذكرت رئيس أن مسلسل «اسأل روحك» لا يقتصر على عناصر التشويق والغموض فحسب، بل يسلط الضوء على قضايا اجتماعية تمس الواقع اليومي للأسرة العربية، مثل العلاقات الزوجية، والضغوط النفسية، والقرارات المصيرية، وتشابكات الروابط الأسرية، من خلال معالجة تجمع بين الواقعية والدراما الهادئة، في محاولة لطرح مضمون إنساني يحمل رسالة واضحة ويتواصل مع وجدان المشاهد.

وعلى صعيد السينما، انتهت ياسمين رئيس من تصوير دورها في فيلم «الست لما»، مع يسرا، ماجد المصري، درة، عمرو عبد الجليل، انتصار، محمد جمعة، دنيا سامي، تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

وتجسد ياسيمن في الفيلم شخصية «وفاء»، وهي فتاة في منتصف العشرينيات، جريئة ومتحررة، خريجة جامعة أميركية، تتمتع بثقة عالية وأناقة لافتة. تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تعرضها لحادث تحرش عنيف داخل سيارة توصيل تابعة لأحد التطبيقات الذكية، لتدخل في دائرة من الصدمة النفسية والصراعات الإنسانية والاجتماعية، ضمن إطار درامي مؤثر.

وكشفت ياسمين رئيس عن استعدادها لخوض تجربة سينمائية مختلفة، من خلال فيلم «هيروشيما»، مع أحمد السقا، وهو من إخراج أحمد نادر جلال. وتدور أحداث العمل في عالم ما بعد كارثة غامضة، حيث يعيش «مالك»، الذي يجسد شخصيته أحمد السقا، وهو ضابط إنقاذ سابق، في عزلة بعد فقدانه أسرته، قبل أن تدخل حياته «نورا»، التي تجسدها ياسمين رئيس، وهي صحفية شابة تسعى لكشف الحقيقة الكاملة.