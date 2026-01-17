هبة مجدي تجسِّد شخصيتين في رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الممثلة هبة مجدي في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «نون النسوة»، بطولة مي كساب، أحمد فهيم، محمد جمعة، أحمد الرافعي، ندى موسى، وجوري بكر، تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

وقالت: أجسِّد دور شقيقة مي كساب، التي تعمل مساعدة لإحدى الفنانات الشهيرات، لكنها تختلف عن شقيقتها تماماً في الطباع ونظرتها للحياة، إذ تتسم شخصيتها بالطموح والرغبة في تغيير واقعها والسعي لتحقيق أحلام واسعة، ما يضعها على مسار مغاير يقود إلى صدامات متكررة مع شقيقتها.

وأشارت إلى أن الصراع بين الأختين يتصاعد نتيجة اختلاف الاختيارات، ليقدم العمل صورة واقعية لعلاقات معقّدة داخل بيئة شعبية، تُطرح بأسلوب خفيف الظل من دون التخلي عن العمق الاجتماعي، موضحة أن العمل يتألف من 15 حلقة، في تجربة درامية ذات طابع اجتماعي، تمزج بين الكوميديا والصراعات الإنسانية.

كما تواصل هبة مجدي تصوير دورها في الجزء السادس من مسلسل «المداح»، مع حمادة هلال، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، والمقرر عرضه أيضاً خلال موسم رمضان.

وأكدت هبة أن دورها في «المداح، شخصية «رحاب» التي تقدمها منذ 4 مواسم، يُعد الأطول في مسيرتها الفنية، ويحمل لها ذكريات خاصة، مشيرة إلى أن نهاية الجزء الخامس مهّدت بقوة لتقديم جزء سادس.

وعلى الصعيد السينمائي، أوضحت أنها ليست محظوظة في السينما، نظراً لقلة العروض التي تلقتها، على الرغم من اعتزازها بتجربتين: فيلم «فص ملح وداخ» مع عمرو عبد الجليل، وفيلم «يوم من الأيام» مع محمود حميدة، مؤكدة رضاها عما قدّمته على الشاشة الكبيرة، خاصة مع اتجاه عدد كبير من نجوم السينما إلى الدراما التلفزيونية.

وعن مجال الغناء، أكدت هبة مجدي، التي قدمت عدداً من الأغاني خلال مشوارها الفني، أن مجال الغناء أصبح أكثر صعوبة في الوقت الراهن، بسبب أعباء اختيار الكلمات والألحان، وصولاً إلى الإنتاج والتسويق، على عكس التمثيل الذي يسمح بالتركيز فقط على الأداء، مشيرة إلى أن غياب منظومة متكاملة لصناعة الفنان أدى إلى انتشار تجارب غير مكتملة، ابتعد بعضها عن الجوهر.