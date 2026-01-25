«مهرجان الشيخ زايد» يحتفي بالثقافة الآسيوية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



تتألق فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة بأبوظبي، بلوحات استعراضية جمالية تقدمها فرق آسيوية، تتيح للزوّار من مختلف الأعمار والجنسيات، فرصة اكتشاف الفلكلور الآسيوي المتنوع، والتعرف إلى ثقافات الصين والفلبين وتايلند، ضمن أجواء فنية نابضة بالحياة. وتجمع العروض بين الأداء الفني المبهر والموسيقى التقليدية والأزياء الزاهية، إلى جانب المنتجات والأطعمة الآسيوية المتنوعة، التي تقدَّم عبر شارع مستحدث ومبتكر يحمل اسم «سيام براديس»، ليعكس روح الثقافة الآسيوية بتصاميمه ومكوناته الخاصة.





عروض متنوعة

تشارك الفرق الآسيوية يومياً في تقديم استعراضات فنية متعددة ضمن مسارح المهرجان وساحاته، حيث تمزج استعراضاتها بين الموسيقى التقليدية والفلكلور الشعبي الآسيوي، في لوحات فنية تنبض بالحيوية وتعكس عمق الموروث الثقافي لكل بلد.

وتتميز العروض بالأزياء الآسيوية ذات الألوان الزاهية التي تضفي بعداً بصرياً جاذباً، خصوصاً في الاستعراضات المرتبطة بالفنون التقليدية في الصين وتايلند والفلبين.





رقص شعبي

تشمل الفنون الآسيوية المقدمة عدداً من الاستعراضات التراثية المتميزة، بينها استعراض «سوكوتاي» الهادئ الذي يهدف إلى الاسترخاء، و«سيرنغ كراتيب كواش»، وهي رقصة شعبية تُؤدى في الاحتفالات التقليدية على إيقاعات موسيقية حية، إضافة إلى «سيرينغ آي سان»، وهو نوع من الرقص الشعبي يتميز بأزيائه الزاهية المعبّرة عن الفرح والاحتفال.





تراث

تستقطب الفرق الآسيوية زوّار المهرجان من خلال عروضها المتناغمة التي تقدَّم بأزياء تقليدية مختلفة في كل فقرة، تعكس جمال وسحر الثقافة الآسيوية، مصحوبة بمعزوفات وأنغام مستوحاة من التراث الشعبي.

وأكد سواسيد، رئيس الفرقة الفلبينية، أن العروض التي تقدمها الفرق الآسيوية عبر مسارح المهرجان المختلفة، وضمن فعالية «مسيرة الحضارات التفاعلية»، حيث تعكس جوهر الفنون الآسيوية التقليدية. وتشمل الرقص الشعبي الفلبيني، والموسيقى التايلندية الفلكلورية، والعروض الفردية والاستعراضية التعبيرية، التي تسلّط الضوء على ملامح التراث الآسيوي في مناطق متعددة.

وأشار سواسيد إلى أن اللوحات الفنية والاستعراضات المقدمة تهدف إلى الترويج للفنون الآسيوية بشكل عام، وتحظى بتفاعل لافت من الزوّار من مختلف أنحاء العالم. وذكر أن «مهرجان الشيخ زايد» من أبرز الأحداث الثقافية والفنية في المنطقة، لما يجمعه من حضارات العالم في مكان واحد، ولما يتيحه من فرص للتعرف إلى تقاليد وثقافات متنوعة في تجربة إنسانية غنية.



ثقافات العالم

تسهم الفعاليات الفنية التي تقدمها فرق الفنون الشعبية الخليجية والعربية والعالمية ضمن «مهرجان الشيخ زايد»، في تعريف الزوّار بفنون وثقافات دول العالم، وتعزيز قيَم التعايش والانفتاح الثقافي.



«مورلام»

تُعد تايلند من الدول الغنية بثقافتها المتنوعة وفنونها التراثية، ويُعتبر استعراض «مورلام» التقليدي من أشهر أنماط الأداء الشعبي. ويُستخدم فيها عدد من الآلات الموسيقية التقليدية، إلى جانب استعراض «كلونغ تو» الذي يمزج بين فنون «لوك كروانج» و«رام موي» و«فانغ دانس».



«سيام براديس»

يقدِّم سوق الوثبة العائم الجديد «سيام براديس»، ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد»، رحلة متكاملة نحو ثقافة تايلند، من خلال أنشطة ومنتجات آسيوية متنوعة، وتجربة تسوق مميزة، إلى جانب عروض فنية وتجربة تذوق الأكلات الآسيوية عبر القوارب المائية.