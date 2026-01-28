عالم من المغامرات في جزيرة الحديريات

أبوظبي (الاتحاد) عالم من المغامرات المتجددة والأجواء الاجتماعية المتميّزة يستمتع بها زوّار جزيرة الحديريات في أبوظبي، طيلة شهر فبراير، حيث يخوض الأصدقاء والعائلة، تجارب استثنائية من ركوب الأمواج في «سيرف أبوظبي»، إلى الفعاليات المناسبة للأطفال والأنشطة المشوقة في «سيركت X». وتقام ألعاب «الماسترز أبوظبي» 2026 خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير، لتكون الحدث الرياضي العالمي الأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط.

وتضم الدورة أكثر من 30 فعالية رياضية، بمشاركة أكثر من 25 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون على مدار 10 أيام من الأنشطة الحافلة بالحماس. وتستضيف أبوظبي في جزيرة الحديريات فعالية «سباق الوقاية من السرطان للجري 2026»، 1 فبراير، بتنظيم من كليفلاند كلينك أبوظبي، بهدف تعزيز الوعي بأنواع السرطان المختلفة وتشجيع أفراد المجتمع على إجراء الفحوصات الدورية.

ويدعو السباق الرجال والنساء للمشاركة دعماً للمرضى وعائلاتهم، وتضامناً مع من يواجهون المرض، في فعالية تجمع بين الرياضة والرسالة النبيلة. يجمع سباق بي إم إكس الشهري في «سيركت X» المتسابقين من مختلف المهارات للاحتفال بعالم الرياضة في أجواء مفعمة بالحيوية. ويخوض الزوّار تجربة ركوب الأمواج في «سيرف أبوظبي»، موطن أكبر أمواج اصطناعية في العالم، في بيئة تعليمية آمنة وممتعة، بفضل الأمواج المتسقة والمتوقعة، والتوجيه المستمر من مدربين محترفين. يمكن للسيدات اللواتي يفضلن الخصوصية أثناء لعب التنس، والاستمتاع بتجربة أكثر راحة وطمأنينة في ملاعب السيدات الخاصة داخل مركز موراتوغلو للتنس. ويستكشف الأطفال حب الطبيعة ضمن ورشة عمل مليئة بالمرح داخل «حديقة سيركت X»، حيث يقوم الأطفال بزراعة بذور صالحة للأكل، وصناعة أوعية سماد صغيرة، وتصميم أوعية وأصص ملونة باستخدام مواد معاد تدويرها. وتشجع الجلسة التفاعلية الفضول والإبداع وحب البيئة. وتضمن الفعاليات فرصة متميزة للأطفال للتسجيل في معسكر لمدة 3 أيام، من 11 إلى 13 فبراير، حيث يخوضون الرياضات الحماسية، ويستكشفون الطبيعة ضمن بيئة ممتعة وآمنة وتفاعلية.