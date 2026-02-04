فوز الشطي تخوض الماراثون الرمضاني بـ3 أعمال

علي عبد الرحمن (القاهرة) تخوض الممثلة فوز الشطي سباق الموسم الرمضاني المقبل، من خلال 3 أعمال مختلفة، تجمع بين الدراما الاجتماعية والجريمة والكوميديا، حيث تشارك في مسلسل «متاهة حياة»، مع فيصل العميري ورهف العنزي، تأليف علي شمس، وإخراج محمد دحام الشمري. وتدور أحداث العمل في تسعينيات القرن الماضي، حيث تجسِّد شخصية «حياة»، التي تكافح لتأمين مستقبل أبنائها في الأيام الأخيرة من حياتها. كما تشارك فوز الشطي في النسخة الثانية من مسلسل «وحوش»، بطولة أحمد النجار، وإلهام علي، تأليف فيصل البلوشي، وإخراج محمد سلامة، حيث تقدم القصة الثالثة بعنوان «الأم المتوحشة»، وتجسِّد فيها شخصية أم تعيش ضغطاً نفسياً شديداً. ويستعرض المسلسل حكايات منفصلة، إلى جانب مواضيع متعددة تشمل الصراعات النفسية المعقدة للأشخاص. وتشارك فوز الشطي في النسخة الثالثة من مسلسل «مرضي ودحام»، مع عبدالناصر درويش، وأحمد العونان، تأليف محمد الكندري وأحمد صباح، وإخراج عبد الله العراك. ويعرض العمل سلسلة مواقف ومقالب كوميدية، مما يوجد ارتباكات يومية مليئة بالمواقف الطريفة.