منافسة فنية لافتة في دراما رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)



نجحت الدراما في استقطاب عدد كبير من الممثلين والممثلات العرب للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل.

وبين وجوه اعتاد عليها الجمهور في الحضور الرمضاني، وأسماء تعود بعد غياب، وأخرى تسجل مشاركتها الأولى، يزداد المشهد الدرامي على الشاشات تنوعاً وحيوية، في موسم يُنتظر أن يشهد منافسة فنية لافتة.

هند صبري

بعد غياب 5 سنوات، تعود الممثلة هند صبري، إلى الدراما الرمضانية، من خلال مسلسل «مناعة»، يشاركها البطولة خالد سليم، رياض الخولي، مها نصار، أحمد خالد صالح، ومحمد علي رزق، وهو من إخراج حسين المنباوي، وتجسد فيه شخصية زوجة تجد نفسها وحيدة مع 3 أطفال بعد مقتل زوجها. وكانت هند صبري قد قدمت آخر مشاركة رمضانية على الشاشة المصرية عام 2021، من خلال مسلسل «هجمة مرتدة»، مع أحمد عز، وهشام سليم.

درة

تخوض الممثلة درة، السباق الرمضاني من خلال مسلسل «علي كلاي»، مع أحمد العوضي، طارق الدسوقي، يارا السكري، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وتجسِّد فيه شخصية سيدة أعمال تدير محلات تجارية في سوق التوفيقية الشعبي، وتدخل في صراعات مهنية مع بطل العمل. وكانت آخر مشاركة رمضانية لدرة في الدراما المصرية مع عمرو سعد في مسلسل «الأجهر» عام 2023.

إياد نصار

يواصل الممثل إياد نصار، حضوره في الدراما الرمضانية، من خلال مسلسل «تحت الحصار»، مع منة شلبي، تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل قصة مؤثرة بين شخصين. وكان إياد قد شارك في رمضان الماضي في مسلسل «ظلم المصطبة»، ومن قبله «صلة رحم»، «تغيير جو»، «ستهم»، «الاختيار 3»، «النهاية»، «هذا المساء».

جومانة مراد

تعود الممثلة جومانة مراد، إلى المشاركة في دراما رمضان، من خلال مسلسل «اللون الأزرق»، مع أحمد رزق، أحمد بدير، كمال أبو رية، ونجلاء بدر، تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي. وكانت جومانة قد شاركت قبل عامين مع يحيى الفخراني، في مسلسل «عتبات البهجة»، ومن قبله «بابا المجال»، «عملة نادرة»، «خيانة عهد»، «فرعون»، «الحب موتاً»، «قلب حبيبة»، و«الطارق».

سينيتيا خليفة

تواصل الممثلة سينيتيا خليفة، حضورها الرمضاني على الشاشة، من خلال مسلسلي «وننسى اللي كان»، مع ياسمين عبدالعزيز، و«فرصة أخيرة»، مع طارق لطفي، ومحمود حميدة. وكانت سينيتيا قد شاركت من قبل في مسلسلات «حدث بالفعل»، «دايماً عامر»، «حرب أهلية»، و«ضد الكسر».

منذر رياحنة

يشارك الممثل منذر رياحنة، في بطولة مسلسلي «الكينج»، مع محمد إمام، حنان مطاوع، و«السوق الحرة»، مع محمد ثروت، وهالة فاخر. وكان منذر قد شارك من قبل في الدراما الرمضانية المصرية من خلال مسلسلات «حكيم باشا»، «المعلم»، «جعفر العمدة»، «الاختيار 3»، «راجعين يا هوى»، «ملحمة موسى»، «أبو عمر المصري»، و«خطوط حمراء».

محمد القس

يشارك الممثل محمد القس، في المسلسل الرمضاني «حد أقصى»، بطولة روجينا، تأليف هشام هلال، وإخراج مايا أشرف زكي. وكان القس قد شارك قبل عامين مع سمية الخشاب في مسلسل «ب 100 راجل»، ومن قبله «برغم القانون»، «تلت التلاتة» و«موضوع عائلي».

ركين سعد

تشارك الممثلة ركين سعد، في السباق الرمضاني على الشاشة، من خلال مسلسل «أب ولكن»، مع محمد فراج، وهاجر أحمد. وكانت ركين قد شاركت من قبل في مسلسلات رمضانية، منها «واحة الغروب»، «بالحجم العائلي»، «موعد مع الماضي»، و«أزمة منتصف العمر».

