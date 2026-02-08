دينا الشربيني في «اتنين غيرنا» برمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة) تخوض الممثلة دينا الشربيني السباق الرمضاني، من خلال المسلسل القصير «اتنين غيرنا»، مع آسر ياسين، وفدوى عابد، تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي. وتجسِّد دينا في العمل شخصية فنانة تعاني الوحدة والاكتئاب، وتدور الأحداث في إطار كوميدي رومانسي حول مدرس ثانوي يعمل بإحدى المدارس الدولية، يعيش حياة مستقرة قبل أن تتقاطع طريقه مصادفة مع ممثلة مشهورة تعيش تحت ضغط الأضواء ومشكلاتها الخاصة. ومع تطور الأحداث، يواجهان عقبات متتالية. وأعربت دينا عن سعادتها بردود الفعل الجماهيرية تجاه فيلمها «طلقني»، يشاركها في بطولته كريم محمود عبد العزيز، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب يطلق زوجته وتتولى هي تربية الأبناء، ويتعرض الزوج لأزمات مالية حادة تدفعه لطلب بيع منزل الأسرة، وتتصاعد الصراعات حول ملكية المنزل.