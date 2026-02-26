درّة: الدراما الشعبية في «علي كلاي» تستهويني

محمد قناوي (القاهرة)

تظهر درّة، من خلال مشاركتها في مسلسل «علي كلاي» الذي يُعرض على شبكة قنوات أبوظبي، بإطلالات شعبية غنية بالتفاصيل، تعكس الخلفية الاجتماعية للشخصية التي تجسّدها، وتخدم السياق الدرامي، مؤكدة حرصها الدائم على الأناقة حتى داخل الأعمال الشعبية، مشدِّدة على أن الأزياء يجب أن تخدم الشخصية وتمنحها خصوصيتها.

تجسِّد درّة في «علي كلاي» شخصية «ميادة الديناري»، وهي إحدى الشخصيات الرئيسة والمؤثرة في تطوّر الأحداث، وتمثل منعطفاً مهماً في مسيرتها الفنية، نظراً لما تحمله من تعقيدات نفسية وإنسانية بعيدة تماماً عن الأدوار التي اعتادت تقديمها.

ويشارك في بطولة العمل أحمد العوضي، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.



ثنائية درامية

أوضحت درّة، أن مسلسل «علي كلاي» يعتمد على ثنائية درامية لافتة تجمعها بأحمد العوضي في أول تعاون فني بينهما، ضمن إطار إنساني مشحون بالصراعات والتفاصيل اليومية، حيث يقدم العوضي شخصية «علي»، ملاكم سابق يعيش في حي حلوان الشعبي بالقاهرة، يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، ويدير داراً للأيتام، قبل أن تتعقد حياته مع تشابك صراعات العمل والعلاقات الاجتماعية.



أبعاد معقدة

وأكدت درّة أن شخصيتها في مسلسل «علي كلاي» تختلف عنها في الواقع اختلافاً تاماً، مشيرة إلى أن «ميادة الديناري» امرأة قوية ومسيطرة، لديها نزعة للتملك ولا تتنازل عن حقها، معربة عن سعادتها بتقديم دور يحمل أبعاداً شريرة. وأضافت أن الدور يمثِّل تحدياً حقيقياً لها، لما يحمله من ثقل درامي وأبعاد نفسية لم تعتد تقديمها من قبل، مشيرة إلى أن تجسيد شخصية بعيدة تماماً عن طبيعة الممثل الحقيقية تحتاج إلى جهد نفسي مضاعف وتركيز كبير في الأداء.



الدراما الشعبية

وأشارت درّة إلى أن مسلسل «علي كلاي» ينتمي إلى الدراما الشعبية التي تفضلها، مؤكدة شغفها بهذا النوع القريب من الناس. وقالت: الدراما الشعبية تستهويني، وسبق وقدمت عدة شخصيات شعبية مؤثرة، أبرزها: «ونيسة» في فيلم «الأولة في الغرام»، و«سماح» في مسلسل «العار»، و«سميحة» في مسلسل «الريان»، و«رمانة» في مسلسل «مزاج الخير»، و«دلال» في مسلسل «سجن النسا»، مؤكدة أن كل شخصية كانت مختلفة.



رحلة كفاح

انتهت درّة من تصوير مسلسل «مشتهى»، الذي تدور أحداثه بين الصعيد والقاهرة، ويتناول رحلة كفاح فتاة متفوقة تضطر للعمل في الزراعة قبل أن تحقق نجاحات كبيرة في مجال التسويق والتصدير. وتنتظر درّة عرض مسلسل «الذنب» المكوّن من 10 حلقات، والذي يجمعها للمرة الرابعة بالممثل هاني سلامة، بعد نجاحات سابقة، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية.

وعلى مستوى السينما، تشارك درّة في فيلم «الست لما»، وهو عمل إنساني اجتماعي يناقش قضايا المرأة، حيث تجسِّد شخصية «فاطمة»، امرأة نشأت في ملجأ أيتام وتحلم بالأمومة، ويشارك في بطولته يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، وانتصار.



«إثبات نسب»

إلى جانب «علي كلاي»، تشارك درّة في موسم رمضان بمسلسل «إثبات نسب»، وهو عمل مؤجل منذ عامين، يناقش قضية إنسانية اجتماعية عميقة. العمل سيناريو محمد ناير وإخراج أحمد عبده، ويشارك في بطولته محسن محيي الدين، محمود عبد المغني، وتدور أحداثه حول أم بسيطة تتحول من امرأة تحاول حماية طفلها إلى شخصية يشكِّك في روايتها وذاكرتها وسلامتها النفسية، مع تصاعد الصراع بين العائلة والمال والسلطة.