«قلبي اطمأن» يفتتح مشاريع «القرية الزرقاء» في جزر القمر

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح برنامج «قلبي اطمأن»، الذي يُعرض على «قناة أبوظبي»، وضمن موسمه التاسع، مشاريع «القرية الزرقاء» في ميندرادو بجمهورية جُزر القمر، بدعم إماراتي، وبحضور مسؤولين محليين وممثلي الحكومة، في خطوة تمثل تتويجاً لـ 3 أعوام من العمل الميداني ضمن منهجية «إحياء القرى» التي يتبنّاها البرنامج.

يأتي المشروع في سياق دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، في ظل اعتماد جزر القمر على استيراد أكثر من 70% من احتياجاتها الاستهلاكية.

وركّزت المبادرة على إطلاق حزمة مشاريع مترابطة في قطاعات الزراعة، والإنتاج الحيواني، والصيد، والصناعات الصغيرة، بما يعزّز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل مستدامة لأهالي القرية.

تشمل المشاريع مزرعة دواجن تُنتج ما بين 250 و270 بيضة يومياً لتغطية احتياجات السكان، إلى جانب توريد إنتاج أسبوعي لفنادق محلية ضمن شراكات إنتاجية مستدامة. كما تم اعتماد زراعة طحالب «الأزولا» الغنية بالبروتين كعلف طبيعي لمعالجة نقص الأعلاف، وتجهيز غرف متخصصة لتفقيس الدجاج اللاحم، بهدف خفض التكاليف وتعزيز الاستدامة.

وفي القطاع الزراعي، أُنشئت مشاتل لتجميع الشتلات وتوزيعها على الأهالي دعماً للأمن الغذائي، مع استخدام الرماد البركاني كسماد طبيعي أسهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة مقاومتها للآفات. كما تم تطوير ميناء متكامل للصيادين يضم بركة لتجميع مياه الأمطار، ومخزناً، وورشة صيانة، وإنشاء «منزال» لتسهيل حركة القوارب وتزويدها بمحركات حديثة، ما أدى إلى رفع الإنتاج السمكي بنسبة تصل إلى 500%.

وامتدت المبادرات لتشمل مرافق إنتاجية ومجتمعية، من بينها معمل خياطة، وورشة لصناعة الصابون من نبات المورينجا، ومقهى للمنتجات المحلية، وحديقة ألعاب للأطفال، بما يعزّز الدورة الاقتصادية داخل القرية.

وخلال مراسم الافتتاح، شكر رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني، دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل، مشيداً بالمشروع بوصفه نموذجاً قائماً على الموارد المحلية وجهود أبناء المجتمع، يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وبناء سوق إنتاجي وطني أكثر استدامة.

وأكد جمعة راشد الرميثي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جزر القمر، أن دعم دولة الإمارات ينطلق من إيمان راسخ بأن الاستثمار في الإنسان يمثّل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مشروع «القرية الزرقاء» يجسّد هذا النهج من خلال تمكين الأهالي وتعزيز قدراتهم الإنتاجية.

ومن جانبه، ذكر «غيث» أن المشروع بدأ قبل 3 أعوام وفق مبدأ «إحياء القرى»، الذي يرتكز على بناء حلول تنطلق من احتياجات السكان الفعلية بالشراكة مع المجتمع المحلي. وخلال أشهر قليلة، تم تنفيذ 17 مشروعاً داخل القرية، وفّرت فرص عمل لأكثر من 40 من أبناء وبنات المجتمع المحلي ضمن نموذج تعاوني يعزِّز العمل الجماعي وتقاسم المنافع.

يأتي هذا المشروع ضمن الموسم التاسع من «قلبي اطمأن»، الذي يواصل تنفيذ مبادرات تنموية وإنسانية تعالج جوانب صحية ومعيشية وتعليمية في عدة دول، في إطار يوازن بين الدعم المباشر والحلول طويلة الأمد.

ويُعرض الموسم التاسع على «قناة أبوظبي»، بالتزامن مع بثّه عبر القناة الرسمية للبرنامج على منصّة يوتيوب، برعاية الشريك الاستراتيجي «أدنوك»، والراعي الإنساني مؤسسة إرث زايد الإنساني، ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية.