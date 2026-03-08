انتصار: كل مقوّمات النجاح توفّرت لـ «علي كلاي»

سعيد ياسين (القاهرة)



تواصل الممثلة انتصار، حضورها الرمضاني من خلال عدد من المسلسلات التي تتنوع أدوارها فيها بين الكوميديا والتراجيديا، وتتوزع بين 30 حلقة و15 حلقة، وتعتبرها إضافة مهمة لمسيرتها الفنية. ويأتي في مقدمتها مسلسل «علي كلاي» الذي يُعرض على «قناة أبوظبي» ومنصة ADMN.



تجربة جديدة

أعربت انتصار، عن أملها في أن يحقق مسلسل «علي كلاي» النجاح المأمول، خصوصاً أن كل مقومات النجاح والتميز توافرت له، من نص وإخراج وإنتاج، إضافة إلى ممثلين وفنيين على درجة عالية من الوعي والحماس. وأثنت على دورها الذي تراه تجربة مختلفة ومهمة ضمن مسيرتها الفنية، وتواصل من خلاله حرصها على التنوع في أدوارها واختيار أعمال تضيف لها الجديد.

وقالت انتصار: «إن المسلسل يتناول، في إطار اجتماعي شعبي، قصة ملاكم سابق يقيم في (حي حلوان)، ويتجه للعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتعقد حياته بسلسلة من الصراعات المرتبطة بالعمل والعلاقات الاجتماعية».





الابتعاد عن الكوميديا

وأوضحت انتصار، أن العمل يركز على الصراعات الأسرية التي تُبرز الطمع الإنساني داخل العائلة، وتجسِّد فيه شخصية بعيدة عن الكوميديا التي حوصرت فيها في معظم أعمالها، وهي لسيدة تنتمي إلى الطبقة الشعبية تُدعى «ألمظ»، تحرك أحداث العمل بشكل رئيس. تعمل في مجال قطع غيار السيارات، وتهتم بمظهرها، وتعشق ارتداء المشغولات الذهبية، وهي والدة بطل الأحداث الذي يجسِّد دوره أحمد العوضي.

ولفتت إلى أنها استمتعت بالتعاون مع زملائها الذين شاركوها بطولة المسلسل، وفي مقدمتهم أحمد العوضي، الذي اعتبرته نموذجاً للممثل الموهوب والشهم، بحيث يحتوي كل من حوله من ممثلين وفنيين، إلى جانب طارق الدسوقي، درة، يارا السكري، محمد ثروت، محمود البزاوي، عصام السقا، ريم سامي، وصفوة، والمؤلف محمود حمدان، والمخرج محمد عبدالسلام.



«فخر الدلتا»

وتشارك انتصار، في مسلسل «فخر الدلتا» مع أحمد رمزي، في أول بطولة مطلقة له، وكمال أبو رية، خالد زكي، وتارا عماد، تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج هادي بسيوني. وذكرت أنها وافقت على العمل بمجرد عرضه عليها، وهو يتناول قصة شاب طموح ينبض بالإبداع في إحدى قرى الدلتا، حاملاً رؤيته الفنية في بيئة لا تعترف إلا بالواقعية والمهن التقليدية.

كما تشارك انتصار، في مسلسل «عرض وطلب» مع سلمى أبو ضيف، سماح أنور، علي صبحي، ومصطفى أبو سريع، وإخراج عمرو موسى، ويتناول علاقات مصيرية لمجموعة من الشخصيات التي تحاصرها الأزمات. وتطل ضيفة شرف في مسلسل «الكينج» مع محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، وميرنا جميل، إخراج شيرين عادل.



هدى سلطان

تتمنى انتصار، تقديم شخصية الممثلة هدى سلطان، في عمل فني، سواء في السينما أو التلفزيون، لوجود تشابه بينهما في الشكل، إلى جانب أن حياتها ثرية وفيها مادة يمكن استخراجها جيداً على صعيد التمثيل.



حضور سينمائي

تواصل انتصار، حضورها السينمائي بعدما شاركت في يناير الماضي بفيلم «جوازة ولا جنازة» مع نيللي كريم، وشريف سلامة، حيث تصور بعد إجازة عيد الفطر 3 أفلام، «رزق الهبل» مع منى زكي، إخراج سارة نوح. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وتجسِّد فيه شخصية سيدة تعمل في مجال التسويق العقاري، و«شمشون ودليلة» مع أحمد العوضي، ومي عمر، إخراج رؤوف السيد، و«ولاد العسل» مع علي ربيع، وكارولين عزمي، ويدور في إطار اجتماعي حول شخصية تتعامل مع مفارقات الحياة والكوميديا. كما تنتظر عرض فيلم مع أحمد الفيشاوي، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.