كريم عبد العزيز يستعد لـ«الفيل الأزرق 3»

محمد قناوي (القاهرة)

بدأ كريم عبد العزيز تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد «مطلوب عائلياً»، الذي يجمعه بالمخرج معتز التوني للمرة الأولى، تأليف شريف الليثي، ويشاركه البطولة ياسمين صبري، في ثاني عمل فني يجمع بينهما بعد فيلم «المشروع X» الذي عُرض العام الماضي.

وأوضح كريم أن العمل يمثل تجربة مهمة تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، ومن المقرر طرحه خلال موسم الصيف السينمائي المقبل، وهو يستهدف جمهوراً واسعاً.

وكشف كريم عن بدء التحضيرات الخاصة بالجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني، ليصبح من أبرز الأعمال في تاريخ السينما المصرية، بفضل ما يقدمه من رؤية بصرية مميزة. كما ينتظر عرض فيلم The Seven Dogs «الكلاب السبعة»، الذي يجمعه مرة أخرى بأحمد عز، بعد نجاح فيلم «كيرة والجن». ويُعَد العمل الجديد الأضخم إنتاجياً في تاريخ السينما العربية، ومن المقرر طرحه نهاية العام الجاري، وأشار كريم إلى أن فيلم «الكلاب السبعة» تم تنفيذه وفق معايير عالمية، ويضم تقنيات وإمكانات فنية غير مسبوقة، إلى جانب العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث والإخراج.

ويشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد ناصر القصبي، سيد رجب، تارا عماد، وهالة صدقي، بالإضافة إلى ظهور عدد من الممثلين العالميين كضيوف شرف، تأليف محمد الدباح، وإخراج الثنائي عادل العربي وبلال فلاح. وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول مهمة دولية خطيرة لمواجهة شبكة إجرامية عابرة للحدود.

وعلى صعيد الدراما، أعلن كريم عبد العزيز عن عودته إلى الدراما التلفزيونية في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال تجربة صعيدية يقدمها للمرة الأولى، عبر مسلسل جديد من تأليف عبد الرحيم كمال، في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل «الحشاشين».

وأوضح أن العمل سيحمل طابعاً درامياً بلمسات كوميدية خفيفة، ويعكس خصوصية المجتمع الصعيدي، على أن يتولى إخراجه بيتر ميمي، بعد الانتهاء من كتابة الحلقات والاستقرار على الاسم النهائي للمسلسل، تمهيداً لبدء التصوير.