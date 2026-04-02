الممثل الإماراتي.. نجم الدراما على شاشات «أبوظبي للإعلام»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



في خطوة استثنائية تعزِّز حضور الممثل الإماراتي على الساحة الدرامية العربية، تشهد شاشات شركة أبوظبي للإعلام، حضوراً لافتاً للأعمال الدرامية المشتركة، التي تتنوّع بين الاجتماعي والكوميدي والأكشن، وتجمع نخبة من ممثلي الإمارات إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العربية.

وتعكس هذه الأعمال توجّه «أبوظبي للإعلام» نحو توسيع آفاق الدراما المحلية، وتعزيز حضور الممثل الإماراتي ضمن أعمال عربية ذات انتشار واسع، من خلال شراكات فنية وإنتاجية، تسهم في رفع مستوى الإنتاج، وتقديم مضامين متجددة ترتقي بذائقة المشاهد العربي.

تبادل الخبرات

ترى الممثلة فاطمة الحوسني، التي شاركت في بطولة الموسم الثاني من مسلسل «الباء تحته نقطة»، وعُرض على «قناة الإمارات»، أن الأعمال الفنية المشتركة تسهم في إثراء المشهد الدرامي العربي، لما تحمله من مضمون مختلف وحبكة درامية مميزة. وأوضحت أن مشاركة نجوم من مختلف الدول العربية في هذه الأعمال يمنح الجمهور تجربة درامية غنية، تقوم على تنوّع المدارس التمثيلية وتبادل الخبرات بين الفنانين. وأشادت بالدور الذي تلعبه «أبوظبي للإعلام» في تنفيذ وإنتاج هذا النوع من الأعمال، مؤكدة أن الشركة نجحت في تقديم نموذج احترافي للإنتاج الدرامي الذي يجمع بين الجودة الفنية والرؤية الفكرية.

وقالت: «هذه التجارب تمنح الدراما الإماراتية مساحة أوسع للحضور عربياً، وتسهم في صقل خبرات الفنانين المحليين من خلال العمل، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية، ما يعكس صورة مشرّفة عن تطور المشهد الدرامي في دولة الإمارات».

توليفة غنية

على شاشة «قناة أبوظبي»، خاض الممثل مروان عبد الله، تجربة درامية مختلفة من خلال بطولة مسلسل «البَخت»، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما المصرية، بينهم أحمد عبد العزيز، نسرين أمين، عبير صبري، أحمد وفيق، ومجدي كامل. وأشار مروان عبد الله، إلى أن العمل تميز بتوليفة غنية من نجوم الدراما العربية، مؤكداً أن هذا التنوّع منح المسلسل ثراءً في الأداء وتكاملاً في الطرح، في خطوة تعكس توجّه «أبوظبي للإعلام» نحو إنتاج أعمال درامية مشتركة وضخمة تثري الساحة الفنية بأفكار جديدة ومضامين جادة. وقال: «يُعَد (البَخت) من أبرز الأعمال الدرامية التي تسعى إلى تقديم محتوى درامي عربي يجمع بين الترفيه والمضمون الهادف، ويواكب تطلعات الجمهور عبر إنتاجات محلية وعربية تعزز مكانة المنصات التلفزيونية والرقمية التابعة لها». وأكد أن مشاركته في العمل جاءت بدعم من «أبوظبي للإعلام» في إطار خطتها لتمكين المواهب الإماراتية من الحضور في أعمال عربية ضخمة، واصفاً تجربته في المسلسل بأنها استثنائية ونقطة تحول في مسيرته الفنية، خصوصاً أنه انتقل للمرة الأولى من الأعمال الكوميدية والاجتماعية إلى عالم الأكشن والتشويق والغموض.

حضور لافت

قدّم مسلسل «الضربة» الذي عُرض على شاشة «قناة الإمارات»، تجربة درامية مختلفة تمزج بين الأكشن والتشويق عبر 15 حلقة، ولعب بطولته الممثل الشاب يوسف اليوسف، إلى جانب مجموعة من الممثلين العرب، أبرزهم خالد القيش، كندة حنا، عباس النورس، وآلاء شاكر. وشدّد يوسف اليوسف، على أهمية التعاون المشترك بين صنّاع الدراما العربية لإنتاج أعمال قادرة على تقديم أفكار ومضامين جديدة، ترتقي بالمحتوى الدرامي العربي.

وأكد أن هذا الحضور اللافت للممثل الإماراتي يعكس رؤية «أبوظبي للإعلام» في دعم الإنتاج الدرامي النوعي، وتعزيز حضوره في الأعمال المشتركة. وقال: «تسهم هذه التجارب في توسيع آفاق الدراما المحلية، عبر إنتاجات تجمع بين نجوم من مدارس فنية مختلفة، ما ينعكس إيجاباً على جودة العمل، ويعزِّز مكانة الدراما الإماراتية على الساحة العربية».

حافز إضافي

أشار الممثل حسين سعيد سالم، الذي شارك في بطولة مسلسل «الضربة»، إلى أن العمل يقدّم نموذجاً للدراما الإماراتية القادرة على المنافسة عربياً، سواء من حيث مستوى الإنتاج أو المضمون أو الإيقاع السريع للأحداث. وأكد أن مشاركة نخبة من النجوم العرب شكّلت حافزاً إضافياً له ولزملائه من الممثلين الإماراتيين الشباب. وقال: «الوقوف أمام أسماء لها خبرة طويلة في الدراما العربية يرفع سقف التحدي، ويدفعنا إلى تطوير أدواتنا باستمرار»، مثمّناً دعم «أبوظبي للإعلام» المتواصل للممثلين الإماراتيين الشباب عبر منحهم أدوار بطولة في أعمال تجمع نخبة من نجوم الدراما في الوطن العربي.