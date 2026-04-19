إيدي ميرفي يحصد «جائزة إنجاز العمر»

لوس أنجلوس (رويترز) حصل النجم إيدي ميرفي، على «جائزة إنجاز العمر» من معهد الفيلم الأميركي، مساء السبت، في لوس أنجلوس، تكريماً لمسيرته ​المهنية التي أثرت في عالم الكوميديا والسينما على مدى أكثر من 5 عقود.

وتسلّم ميرفي الجائزة بروح الدعابة التي يتميز بها، إذ سخر من حجمها. وقال: «هل ⁠كانت هذه الجائزة دائماً بهذا الحجم؟ يبدو أن هذه أصغر». وعبّر ميرفي، الذي أكمل 65 عاماً ​هذا الشهر، ‌عن امتنانه لتلقّي هذا التكريم وهو ⁠لا ​يزال بصحته للاستمتاع به. وقال ممازحاً: «أحياناً يجعلونك تنتظر حتى تصبح كبيراً جداً في السنّ للحصول على هذه الجائزة». وأشار إلى أن الممثلين ميل بروكس، وفرنسيس فورد كوبولا، حصلا على التكريم بعد تجاوز ‌الثمانين من العمر، فيما حصلت ليليان جيش، على الجائزة ‌في سن التسعين. وذكر ميرفي أنه يتمنى أن يشعروا بما شعر به وهو ​يقف على المسرح، مضيفاً: «كدت أبكي.. سأذهب إلى الكواليس وأبكي». وتحدّث ممثّلون آخرون مثل مارتن لورنس، وديف شابيل، وكينان تومسون، عن تأثير ميرفي في عالم الكوميديا ودوره الرائد لأجيال من الفنانين. وقال تومسون على المسرح: «لم يكن مجرد شخصية مؤثّرة.. لقد ‌كان دليلاً على أنه يمكنك أن ​تبدأ في سن مبكرة وتخوض مغامرات كبيرة وتثق في نفسك وتترك بصمة تدوم لعقود».

وشقّ ميرفي طريقه للشهرة بعد ظهوره في برنامج «سترداي نايت لايف» من 1980 - 1984. وسطع ​نجمه بأدوار بارزة في ‌أفلام ⁠مثل: «بيفرلي هيلز كوب»، و«كامينج تو ‌أميركا»، أو «القدوم إلى أميركا». وحظي بإشادة النقاد عن فيلم «دريم جيرلز». وعرفته الأجيال الجديدة من ⁠خلال سلسلة أفلام الرسوم المتحركة «شريك»، حيث قام بالأداء الصوتي لشخصية دونكي، ​وفي فيلم «مولان» حيث أدى شخصية موشو صوتياً. وتأسّس معهد الفيلم الأميركي عام 1967 بهدف الحفاظ على تاريخ وثقافة السينما وتكريم الفنانين ورعاية صنّاع الأفلام المستقبليين. ومن بين الفائزين ​السابقين بـ«جائزة إنجاز العمر»: جون فورد، وتوم هانكس، وميريل ​ستريب.