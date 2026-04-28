الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الصين تطلق حملة شاملة لمكافحة الخرف

28 ابريل 2026 14:31

بدأت الصين تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة مرض الزهايمر، حيث تحذر التوقعات من أن هذا المرض التنكسي العصبي قد يصيب ما يقرب من 10% من سكانها بحلول عام 2050.

وتعتزم الصين بحلول عام 2030 إنشاء نظام شامل للحد من نمو الأمراض المرتبطة بالخرف، وذلك وفقا لخطة عمل نُشرت مؤخرا.

وتحدد الوثيقة، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للصحة بمشاركة 14 إدارة حكومية أخرى، خططا لإنشاء نظام متكامل يغطي التدابير الوقائية، والفحوصات، والتشخيص والعلاج، وإعادة التأهيل، وخدمات الرعاية لمرضى الخرف بحلول عام 2030.

وتتضمن الأهداف الرئيسية للخطة رفع الوعي بالوقاية من الخرف، وتطبيق فحص الوظائف الإدراكية لكبار السن، وتوفير التدخل المبكر بالنسبة إلى الفئات عالية الخطورة، وتحسين أنظمة التشخيص والعلاج المعياري، وتوسيع خدمات الرعاية.

وتؤكد خطة العمل على الانتشار المتزايد للخرف نتيجة لشيخوخة السكان السريعة في الصين وارتفاع متوسط العمر المتوقع. وتُظهر البيانات الرسمية أنه بحلول نهاية عام 2023، بلغ عمر ما يقرب من 297 مليون شخص، أي 21.1% من سكان الصين، 60 عاما فأكثر، وتشير التوقعات إلى أن هذا العدد سيتجاوز 400 مليون بحلول عام 2035 ويصل إلى ذروته حوالي عام 2050.

وتدعو خطة العمل الجديدة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ومراكز مكافحة الأمراض إلى التعاون في تعزيز فحص الوظائف الإدراكية للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، ويجب إحالة الأشخاص ذوي نتائج غير طبيعية إلى مؤسسات طبية قادرة على إجراء المزيد من الفحوصات.

 

المصدر: وكالات
مرض الزهايمر
الخرف
الصين
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©