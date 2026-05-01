سهر الصايغ.. «وكيلة نيابة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض الممثلة سهر الصايغ، تجربة درامية جديدة، من خلال مسلسل «لعدم كفاية الأدلة»، مع صبري فواز، وجوري بكر، تأليف الثنائي شادي أسعد، وإبراهيم ربيع، وتنتمي أحداثه إلى عالم التشويق.

وتجسِّد في العمل شخصية «وكيلة نيابة» تخوض تحقيقات معقدة في قضايا مستوحاة من وقائع حقيقية أُغلقت سابقاً لغياب الأدلة، قبل أن تُعاد قراءتها ضمن بناء درامي يقوم على حكايات منفصلة متصلة، تطرح أسئلة العدالة وحدودها.

كما تشارك الصايغ في بطولة مسلسل «إعلام وراثة»، مع عمرو عبد الجليل، وانتصار، قصة وسيناريو وحوار كريم سرور، وهبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.

وتجسِّد في العمل شخصية الشقيقة الكبري داخل عائلة تتفكك تحت ضغط صراعات الميراث، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي يرصد خلافات الأشقاء وما تكشفه من توترات خفية وتشابكات إنسانية تتجاوز حدود المال إلى علاقات متصدعة.