أحمد داوود.. بين «الكراش» و«إذما»

سعيد ياسين (القاهرة)



بعد غياب عامين منذ تقديمه «الهوى سلطان» عام 2024، يعود الممثل أحمد داوود، إلى شاشة السينما، من خلال فيلم «الكراش»، يشاركه بطولته باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، ومريم الجندي، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، حيث يتحوّل لقاء مصادفة إلى سلسلة من المواقف الطريفة. ويركّز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية، ويختلف دور داوود في «الكراش» تماماً عن دوره في «الهوى سلطان»، والذي جسَّد فيه شخصية مهندس.

كما ينتظر أحمد داوود، عرض فيلم «إذما»، ويشارك في بطولته سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، وحمزة دياب، تأليف وإخراج محمد صادق. وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق، ويجسِّد فيه شخصية شاب في الثلاثينات من عمره يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، فتتغير حياته بعدها تماماً، ويدخل في العديد من التجارب، ويبدأ في إعادة النظر إلى ماضيه، ومحاولة اكتشاف نفسه، والسعي نحو إصلاح حياته المحطمة.

وذكر داوود، أنه لا يعرف شيئاً عن مصير فيلم «هيصة»، الذي رشِّح قبل فترة لبطولته، وتأجَّل أكثر من مرة، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه حول كرة القدم والموسيقى في إحدى المناطق الشعبية، والمفروض أنه يجسِّد من خلاله شخصية لاعب كرة يواجه صعوبات على صعيد أسرته وزملائه من أجل تحقيق أحلامه.

ورحَّب داوود، بتقديم جزء ثانٍ من مسلسل «سوتس بالعربي»، الذي عُرض قبل 4 أعوام، وشاركه بطولته آسر ياسين، تارا عماد، وصبا مبارك، وهو من إخراج عصام عبد المجيد، وكان حقَّق نجاحاً لافتاً على المستويَين الجماهيري والنقدي.