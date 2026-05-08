إطلاق «أسرة واعية لحياة صحية».. في دبا

الفجيرة (وام)

أطلق مجلس شباب بلدية دبا بالتزامن مع عام الأسرة مبادرة مجتمعية بعنوان «أسرة واعية لحياة صحية»، وذلك في الحديقة العامة بدبا الفجيرة، ضمن جهود تستهدف تعزيز جودة الحياة في المدينة، ونشر ثقافة نمط الحياة الصحي، وتقوية الروابط الأسرية والمجتمعية.وتضمّنت المبادرة تخصيص مساحة لزراعة شجرة رمزية حملت اسم «شجرة عام الأسرة»، في خطوة تجسِّد أهمية الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مجتمع صحي ومتماسك، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية. وأكد سعيد اليماحي، رئيس مجلس شباب بلدية دبا، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار حرص المجلس على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة، وتعزيز دور الشباب ومشاركتهم الفاعلة في الأنشطة التي تخدم المجتمع وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة.