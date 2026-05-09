السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات» تُحيي «حصّنتك يا وطن»

«الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات» تُحيي «حصّنتك يا وطن»
9 مايو 2026 16:31

دبي (الاتحاد)
أحيت «الأوركسترا الوطنية» لدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس، الحفل الموسيقي «حصّنتك يا وطن»، على مسرح دبي أوبرا، وقدَّمت للجمهور تجربة موسيقية تحتفي بالهوية الوطنية وتعزِّز مشاعر الفخر بالوطن. وشهد الحفل حضور ومشاركة الفنان حسين الجسمي، لـ «الأوركسترا الوطنية» لدولة الإمارات. ووسط تفاعل جماهيري وتصفيقٍ امتدّ في أرجاء مسرح أوبرا دبي، قدّم الجسمي أغنيته الشهيرة «الصقور المخلصين» بمرافقة حيّة من «الأوركسترا» حملت أبعاداً وطنية وإنسانية مؤثرة، في مشهد عكس حجم مكانته الجماهيرية وقيمة الحدث الوطنية والثقافية. اصطحب الحفل الجمهور في تجربة موسيقية مختلفة عن العروض الموسيقية المعتادة، ليقدِّم تجربة تفاعلية مشتركة بأداء الأغنيات التي تشكِّل جزءاً من النسيج الثقافي للدولة على مدى عقود طويلة. وتضمن برنامج الحفل أعمالاً موسيقية تمتد من سبعينيات القرن الماضي، وحتى الوقت الحاضر، ليُعيد إحياء مجموعة من الأغاني التي رافقت الاحتفالات الوطنية والمحطات البارزة في تاريخ دولة الإمارات. وعاش الحضور مع أغنية «دار زايد» مشاعر الانتماء التي تجمع أبناء الدولة، واستحضرت «الأوركسترا» مع أغنية «سوف نحمي الاتحاد» روح المسؤولية والفخر التي تعكس عمق العلاقة بين المجتمع والوطن. ومن أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أدت «الأوركسترا» بفخر أغنية «رجال والله رجال»، والتي تحتفي بالأبطال الذين يتفانون في حماية الوطن، وتُبرز دور القوات المسلحة الإماراتية في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها. كما أدت أغنية «زانها زايد» التي تُعيد إلى الذاكرة قصة التحوّل التي عاشتها الدولة ولا نزال نلمس أثرها في حاضرنا. وجاءت مشاركة الفنان حسين الجسمي، دعماً ومحبةً للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، وتقديراً لدورها في ترسيخ الحضور الثقافي والفني في الإمارات. وقال الجسمي خلال كلمته في الحفل: إن الفن والثقافة جزء أصيل من صورة الإمارات الحديثة، وإن دعم المشاريع الفنية الوطنية يمثل مسؤولية واعتزازاً لكل من يسهم في تقديم صورة حضارية تليق باسم الدولة ومكانتها. هذا الحضور المهيب، وهذه الليلة الاستثنائية «حصّنتك يا وطن» يؤكدان أن الإمارات تصنع، بالفن والثقافة والوعي، صورة وطن يعلو بالجمال كما يعلو بالإنجاز. وأنا فخور بأن أقف محبةً ودعماً ل «الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات»، هذا الصرح الثقافي الذي نفتخر به جميعاً.

أخبار ذات صلة
«أطباء الإمارات» تسلط الضوء على إنجازات المنظومة الوطنية للجاهزية
«جولة القمم» ترسم ملامح الصعود في دوري الأولى غداً
الأوركسترا الوطنية
الأوركسترا
الإمارات
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ويطلع على مشاريع منطقة الظفرة حتى عام 2030
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ويطلع على مشاريع منطقة الظفرة حتى عام 2030
اليوم 19:52
عبدالله بن زايد ووزير خارجية إستونيا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية إستونيا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
اليوم 19:30
«وسام الاستحقاق» للجولف تختتم منافساتها غداً بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة
الرياضة
«وسام الاستحقاق» للجولف تختتم منافساتها غداً بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة
اليوم 19:22
السيسي يجري مباحثات مع ماكرون
الأخبار العالمية
السيسي وماكرون يبحثان التطورات الإقليمية
اليوم 19:11
"الإمارات للعناية الحرجة" يكشف عن أدوية جديدة وجهازين يعملان بالذكاء الاصطناعي
علوم الدار
"الإمارات للعناية الحرجة" يكشف عن أدوية جديدة وجهازين يعملان بالذكاء الاصطناعي
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©