«الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات» تُحيي «حصّنتك يا وطن»

دبي (الاتحاد)

أحيت «الأوركسترا الوطنية» لدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس، الحفل الموسيقي «حصّنتك يا وطن»، على مسرح دبي أوبرا، وقدَّمت للجمهور تجربة موسيقية تحتفي بالهوية الوطنية وتعزِّز مشاعر الفخر بالوطن. وشهد الحفل حضور ومشاركة الفنان حسين الجسمي، لـ «الأوركسترا الوطنية» لدولة الإمارات. ووسط تفاعل جماهيري وتصفيقٍ امتدّ في أرجاء مسرح أوبرا دبي، قدّم الجسمي أغنيته الشهيرة «الصقور المخلصين» بمرافقة حيّة من «الأوركسترا» حملت أبعاداً وطنية وإنسانية مؤثرة، في مشهد عكس حجم مكانته الجماهيرية وقيمة الحدث الوطنية والثقافية. اصطحب الحفل الجمهور في تجربة موسيقية مختلفة عن العروض الموسيقية المعتادة، ليقدِّم تجربة تفاعلية مشتركة بأداء الأغنيات التي تشكِّل جزءاً من النسيج الثقافي للدولة على مدى عقود طويلة. وتضمن برنامج الحفل أعمالاً موسيقية تمتد من سبعينيات القرن الماضي، وحتى الوقت الحاضر، ليُعيد إحياء مجموعة من الأغاني التي رافقت الاحتفالات الوطنية والمحطات البارزة في تاريخ دولة الإمارات. وعاش الحضور مع أغنية «دار زايد» مشاعر الانتماء التي تجمع أبناء الدولة، واستحضرت «الأوركسترا» مع أغنية «سوف نحمي الاتحاد» روح المسؤولية والفخر التي تعكس عمق العلاقة بين المجتمع والوطن. ومن أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أدت «الأوركسترا» بفخر أغنية «رجال والله رجال»، والتي تحتفي بالأبطال الذين يتفانون في حماية الوطن، وتُبرز دور القوات المسلحة الإماراتية في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها. كما أدت أغنية «زانها زايد» التي تُعيد إلى الذاكرة قصة التحوّل التي عاشتها الدولة ولا نزال نلمس أثرها في حاضرنا. وجاءت مشاركة الفنان حسين الجسمي، دعماً ومحبةً للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، وتقديراً لدورها في ترسيخ الحضور الثقافي والفني في الإمارات. وقال الجسمي خلال كلمته في الحفل: إن الفن والثقافة جزء أصيل من صورة الإمارات الحديثة، وإن دعم المشاريع الفنية الوطنية يمثل مسؤولية واعتزازاً لكل من يسهم في تقديم صورة حضارية تليق باسم الدولة ومكانتها. هذا الحضور المهيب، وهذه الليلة الاستثنائية «حصّنتك يا وطن» يؤكدان أن الإمارات تصنع، بالفن والثقافة والوعي، صورة وطن يعلو بالجمال كما يعلو بالإنجاز. وأنا فخور بأن أقف محبةً ودعماً ل «الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات»، هذا الصرح الثقافي الذي نفتخر به جميعاً.