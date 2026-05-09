5 قلاع تاريخية.. مساكن عائلية

ترجمة: أحمد عاطف



عادة ما تتحوَّل القلاع التاريخية حول العالم إلى متاحف أو مواقع أثرية للزيارة فقط، لكن بعض القلاع لا تزال تُستخدم مساكن حتى اليوم، وفي الوقت نفسه تفتح أبوابها جزئياً أمام الزوّار، لتقدم تجربة متفردة تجمع بين التاريخ والحياة المعاصرة.





«وندسور» إنجلترا

تُعَد قلعة وندسور واحدة من أشهر القلاع في العالم، ويعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر في عهد ويليام الفاتح، وهي أطول مقر ملكي مأهول بالسكان بشكل مستمر. وتُستخدم القلعة حتى اليوم مقراً رسمياً للعاهل البريطاني، وتستضيف مناسبات رسمية كبرى، بينما تبقى أجزاء منها مفتوحة للزوار، بينها قاعات الدولة، وكنيسة سانت جورج التي شهدت العديد من المناسبات الملكية.





«بالمورال» اسكتلندا

تُستخدم قلعة بالمورال، ملاذاً صيفياً خاصاً للعائلة المالكة البريطانية، منذ عهد الملكة فيكتوريا في القرن التاسع عشر. وتقع القلعة وسط طبيعة خلابة في مرتفعات اسكتلندا، وتفتح حدائقها وقاعات محددة أمام الجمهور في أوقات معينة، ما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات التي تجمع بين الخصوصية الملكية والجذب السياحي.





«جلاميس» اسكتلندا

لا تزال قلعة جلاميس، تُستخدم مقراً لعائلة باوز - ليون النبيلة، ويعود تاريخها إلى العصور الوسطى، وتُعَد من أكثر القلاع ارتباطاً بالقصص التاريخية والروايات الأدبية في بريطانيا، مثل أعمال شكسبير. وتستقبل القلعة الزوّار معظم أشهر السنة، وتتيح استكشاف الغرف التاريخية والحدائق، إلى جانب مرافق خدمية، مثل المطاعم والمتاجر.





«شاستيلو» فرنسا

تقع قلعة شاستيلو التاريخية، في منطقة بورغوندي، وهي نموذج متفرد للقلاع المأهولة كونها ما زالت مملوكة للعائلة نفسها منذ 8 قرون. وتفتح أبوابها للسياح خلال فصل الصيف، وتضم معالم بارزة، مثل غرفة الحراسة التي تعود للقرن الثالث عشر، ومكتبة كبيرة غنية بالمخطوطات، وحدائق واسعة تعكس الطابع الأوروبي الكلاسيكي.





«سافارشين» رومانيا

تُعَد قلعة سافارشين مقراً للعائلة الملكية الرومانية، ولا يُسمح بدخول القلعة نفسها؛ نظراً لكونها ملكية خاصة، وتحمل طابعها كمسكن عائلي. ويمكن للزوّار استكشاف الحدائق والممتلكات المحيطة بها، بما في ذلك متحف السيارات الملكية، وبيت الشاي، ومنشآت تاريخية أخرى، خلال مواسم محددة من العام.



