روبرت فينس: الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور الحيوانات في التمثيل

لاس فيغاس (أ ف ب) أكّد المخرج الكندي روبرت فينس، حول تجربته في تصوير الجزء الأخير من سلسلة «إير باد» حول صداقة بين صبيّ وكلب، أن الذكاء الاصطناعي لا يعوّض «اللحظات السحرية» التي يولّدها التفاعل بين الحيوانات والممثّلين في السينما. وكشف المخرج الذي في رصيده أكثر من 10 إنتاجات سينمائية، أنه خلال تصوير الجزء الجديد من السلسلة الأميركية حول الإنجازات الرياضية لكلب من نوع «غولدن ريتريفر»، عن مدى إعجابه بالمواهب التمثيلية للكلب «روسكو».وأخبر أن ملامح القلق سرعان ما بدت على الكلب أمام ممثّلين كانا يبكيان.

ولقي الجزء الأوّل من سلسلة أفلام «إير باد»، الذي خرج إلى الصالات الأميركية عام 1997، نجاحاً كبيراً في الولايات المتحدة، وأُنتجت 4 أجزاء من هذه الكوميديا العائلية، ويصدر الجزء الجديد منها «اير باد ريترنز» في العام 2027.

وذكر فينس، البالغ من العمر 64 عاماً، أن الذكاء الاصطناعي يثير بقدراته حماسة كبيرة، كما هي الحال مع كل تكنولوجيا جديدة، لافتاً إلى أن الإنتاجات التي يلجأ إليها الذكاء الاصطناعي لتوليد حيوانات، لن تحقّق الكثير.

وقال: يكمن سرّ نجاح الأفلام في الروابط العاطفية بين الممثّلين،وأرفض اللجوء إلى أي مؤثّرات.

وشدّد على أن الابتكارات في مجال السينما ينبغي أن تُستخدم لإثراء التاريخ، وليس للاستعاضة عن البشر أو الحيوانات في التمثيل. وقد حظرت الهيئتان المشرفتان على جوائز «أوسكار»، و«غولدن غلوب»، ترشيح الممثّلين المولّدين بالذكاء الاصطناعي.