«الإعلام الإبداعي» و«أنطوانيت ميديا».. اتفاقية تعاون لدعم المواهب في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «هيئة الإعلام الإبداعي» في أبوظبي، اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد لـ3 سنوات مع شركة الإنتاج الأميريكية «أنطوانيت ميديا»، في خطوة جديدة تعزّز ريادة أبوظبي مركزاً عالمياً لاستقطاب الإنتاجات الإبداعية وتطوير مواهب الإعلام الإبداعي. وبموجب الاتفاقية، تعمل «أنطوانيت ميديا» على تطبيق نموذج أعمالها في سوق أبوظبي، وهو نموذج قائم على ابتكار محتوى تلفزيوني وسينمائي عالي الجودة وواسع الانتشار، من نوعية تلفزيون الواقع أو المسجّل، ما يسهم في دعم اقتصاد الإعلام الإبداعي المحلي، وترسيخ مكانة العاصمة الإماراتية، قاعدةً دائمةً لرواد الصناعات الإبداعية في العالم.وبالتعاون مع «هيئة الإعلام الإبداعي»، تسهم «أنطوانيت ميديا» في تعزيز منظومة الإنتاج وتطوير المواهب في أبوظبي من خلال الجمع بين الإنتاج وبرامج تطوير قدرات المواهب والكفاءات دعماً للمبدعين المقيمين في دولة الإمارات. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود اجتذاب كبرى شركات الإعلام الإبداعي الدولية إلى أبوظبي، ودعم المواهب المحلية وتوفير فرص عمل وتطوير شراكات عابرة للحدود تدعم نمو الاقتصاد الإبداعي في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، تقدم «أنطوانيت ميديا» ما لا يقل عن 6 إنتاجات، تشمل أفلاماً سينمائية، ومسلسلات تلفزيونية، وحملات إعلانية تجارية. ويشكّل المهنيون من أصحاب التراخيص الإبداعية والمستقلين في أبوظبي ما لا يقل عن 50% من أطقم الإنتاج في هذه المشاريع الإنتاجية، ما يعزّز استقطاب استثمارات مباشرة في المواهب المحلية ودعم اقتصاد العمل المستقل.تشمل الاتفاقية أيضاً مشاركة «أنطوانيت ميديا» في 6 ورش عمل على الأقل لتنمية المواهب، إلى جانب توفير برامج تدريب عملي لصنّاع المحتوى الصاعدين، ما يعكس التزام الشركة بدعم الجيل المقبل من رواة القصص في دولة الإمارات، ومن خلال شراكتها مع «هيئة الإعلام الإبداعي»، تعتمد الشركة نموذجها في الإنتاج وتطوير أطقم العمل، مع التركيز على نقل المهارات، وتوفير فرص العمل، وتنمية المواهب على المدى الطويل.

وقال نبيل أبو سمرة، رئيس أول الشراكات الاستراتيجية في «هيئة الإعلام الإبداعي»: تواصل أبوظبي تعزيز ريادتها إحدى أبرز الوجهات الإبداعية في العالم، ويسهم استقطاب شركة «أنطوانيت ميديا» إلى أبوظبي في استقطاب إنتاجات رفيعة المستوى وتطوير شبكة متميزة من المواهب فضلاً عن دعم ريادة أبوظبي كموطن دائم لأبرز رواة القصص. ومع الالتزام بتوظيف الكوادر المحلية وتطوير المهارات وإنتاج محتوى عالمي المستوى، ترسّخ هذه الشراكة مكانة أبوظبي بصفتها نقطة التقاء المحتوى الهادف بالفرص الحقيقية.

وقالت لاشان براوننج، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أنطوانيت ميديا»: يسعدنا التعاون مع «هيئة الإعلام الإبداعي» في أبوظبي، وتوقيع هذه الشراكة الطموحة التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة، لا سيما أن البنية التحتية الإبداعية والمواهب الواعدة والطموحات العالمية في أبوظبي تنسجم مع مساعينا لمشاركة قصص تحظى بأصداء واسعة في العالم. نتطلع إلى التعاون مع الطاقات الإبداعية المحلية والاستثمار في المواهب المتميزة في المنطقة، والإسهام في ابتكار محتوى عالمي المستوى.