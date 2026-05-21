«متحف التاريخ الطبيعي».. أصالة وإبداع في عيد الأضحى

أبوظبي (الاتحاد)

يقدّم «متحف التاريخ الطبيعي» في أبوظبي، بمناسبة عيد الأضحى، فعاليات تجمع بين الأصالة والإبداع، من خلال برنامج حافل بورش عمل تفاعلية، وتجارب إبداعية مستلهمة من جوهر الطبيعة وعمق التقاليد الثقافية.

يستقبل مقهى «نيزك» في الفترة من 25 إلى 31 مايو الجاري، الأطفال وعائلاتهم في تجربة إبداعية مخصّصة لتزيين البسكويت، حيث تتحوّل إلى لوحات فنية تجسّد أجواء العيد بأشكال مستوحاة من جمال الطبيعة. ويأتي هذا النشاط ليضفي لمسة من البهجة والمرح على احتفالات العيد.

ويعيش الزوّار تجربة فنية تستعرض أبرز التقاليد الإماراتية، من خلال عرض «العيّالة»، أحد فنون الأداء التقليدية الشهيرة، وذلك في الفترة من 28 وحتى 31 مايو الجاري.

وتقدّم ورشة «نسج سعف النخيل - الخوص»، من 28 إلى 31 مايو، فرصة لتعلم المشاركين فنون تحويل المواد الطبيعية إلى قطع فنية وعملية، حيث تجمع هذه التجربة بين عبق التراث وقيم الاستدامة في رحلة إبداعية تمنح الزوّار فرصة اكتساب مهارات يدوية أصيلة بأسلوب ممتع وبسيط.

وتتلاقى تقاليد العيد مع جماليات الطبيعة في تجربة «نقوش الحناء»، حيث تتزين الأيدي برسومات مستلهمة من عناصر تحاكي سحر الطبيعة في «ركن الفضول» من 28 إلى 31 مايو.

تمنح ورشة «فن فسيفساء الطبيعة» من 27 إلى 31 مايو، المشاركين فرصة لتجسيد غِنى البيئة الطبيعية في أعمال فنية متفردة، عبر دمج الألوان والملامح والأنماط المستلهمة من جوهر الطبيعة. وتتيح هذه التجربة الإبداعية التعامل مع خامات متنوعة لصياغة لوحات فسيفسائية تعكس دقة التفاصيل.

يستكشف الزوّار تنوع النباتات في معرض «عالمنا»، الذي يقام في الفترة من من 27 إلى 31 مايو، من خلال تصميم ورقة نباتية باستخدام تقنيات التلبيد بالإبر. يجمع هذا النشاط التفاعلي بين الإبداع والتعلّم الحسّي، مع التعرف إلى مفاهيم نباتية أساسية.

وخلال أيام العيد، يخوض الزوّار جولات إرشادية «خلف كواليس التصميم»، يتعرفون من خلالها على الرؤية المعمارية للمتحف. وينطلق الأطفال في عالم مليء بالدهشة مع جولة الاكتشاف للأطفال، حيث صُممت هذه التجربة الإرشادية الممتعة للمستكشفين الصغار من عمر 6 إلى 12 سنة، إذ تنبض الطبيعة بالحياة من خلال القصص والأنشطة والتجارب التفاعلية.