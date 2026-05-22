الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«فخورين بالإمارات».. فعالية صحية تعزِّز الانتماء

22 مايو 2026 12:18

أبوظبي (وام)
نظّمت الشركة الوطنية للتأمين «ضمان»، فعالية فخورين بالإمارات للدراجات الهوائية بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة والعافية وترسيخ قيَم الوحدة والانتماء الوطني.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من أفراد المجتمع، في أجواء رياضية عكست روح التكاتف والتلاحم المجتمعي، وأسهمت في تعزيز ثقافة النشاط البدني وتشجيع مختلف الفئات على تبنّي أنماط حياة صحية ونشطة.
وأكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ«ضمان»، أن الفعالية تجسِّد قيَم الانتماء والفخر الوطني التي تعكس روح التلاحم المجتمعي والاعتزاز بالهوية الوطنية، مشيراً إلى الحرص على دعم وتنظيم المبادرات المجتمعية، التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة العافية والعمل الجماعي.
وأوضح النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، أن الفعالية تؤكد أهمية الرياضة في توحيد أفراد المجتمع وتعزيز روح الانتماء، كما تعكس الدور الحيوي للشراكات المجتمعية في نشر ثقافة النشاط البدني وتحفيز أفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

