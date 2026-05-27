ارتفاع مواليد كوريا الجنوبية لأعلى مستوى منذ 7 أعوام

سيجونج (وام)

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المواليد في كوريا الجنوبية بنحو 20% خلال مارس الماضي لأعلى مستوى منذ سبعة أعوام مقارنة بالعام 2025 في ظل ارتفاع عدد الزيجات.وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن عدد المواليد بلغ 25.200 رضيع خلال مارس الماضي، بارتفاع نسبته 19.4% مقارنة بالعام السابق، حسبما أظهرت بيانات وزارة البيانات والإحصاء. ويُعَد هذا أعلى عدد مواليد يسجَّل منذ مارس 2019 عندما بلغ عدد المواليد 27.049 رضيعاً. يُذكر أن عدد المواليد يرتفع منذ يوليو 2024، إذ بلغ عددهم خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيَين، 75.013 مولوداً، بارتفاع نسبته 14.8% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى لعدد المواليد منذ الربع الأول من العام 2019. وارتفع عدد الزيجات خلال مارس الماضي بنسبة 10.1% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 21.112. كما ارتفعت حالات الطلاق بنسبة 9.4% لتصل إلى 7.884 حالة. وأظهرت البيانات ارتفاع حالات الوفاة بنسبة 1.3% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 31.423 حالة خلال مارس الماضي، ما أدى إلى انخفاض عدد السكان بواقع 6.224.