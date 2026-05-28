الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«فرحة العيد».. في «متحف زايد الوطني»

28 مايو 2026 16:01

أبوظبي (الاتحاد)
يعود برنامج فرحة العيد احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، إلى «متحف زايد الوطني»، وهو احتفال ثقافي مميز بتقاليد العيد الإماراتية، ويمتد إلى 31 مايو 2026.ويتمتع الزوّار بتجربة صباحية العيد، المستوحاة من المجلس الإماراتي وتحتفي بفنون السرد والضيافة وروح المجتمع، وتتضمن القهوة الإماراتية وعروض الشعر النبطي المنكوس، وموسيقى العود والربابة. ويستكشف الزوّار أيضاً الألعاب الشعبية وتجارب الحِرف التقليدية وركن ذكريات العيد، ضمن أجواء تفاعلية تحتفي بروح العيد وقيَمه المجتمعية. كما تتاح للعائلات فرصة المشاركة في ورش عمل تحت إشراف الشيف عبير اللوز، ومشاهدة عروض حيّة للعيالة والنعاشات والحربية، وحضور عروض فرقة القوات المسلحة والفنان حمد الطائي. ويُعد حمد الطائي من أبرز الموسيقيين الإماراتيين المشاركين في تطوير التجربة متعددة الحواس في «متحف زايد الوطني»، حيث قدّم عملاً خاصاً للنشيد الوطني.

متحف زايد الوطني
الإمارات
عيد الأضحى
