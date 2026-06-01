«متحف زايد الوطني».. 5 أيام من الاحتفالات

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل «متحف زايد الوطني» الزوّار خلال عيد الأضحى المبارك في برنامج ثقافي ومجتمعي متكامل امتّد على مدار 5 أيام، واحتفى بتقاليد العيد الإماراتية من خلال العروض الحيّة وورش العمل والتجارب الثقافية التفاعلية.

استمتع الزوّار بتجربة صباحية العيد، التي أحيت روح المجلس الإماراتي من خلال فنون السرد والقهوة الإماراتية وعروض الشعر النبطي المنكوس وموسيقى العود والربابة.

كما خاض الزوّار من العائلات ورش عمل تحت إشراف الشيف عبير اللوز، وتعرّفوا إلى الحِرف التقليدية عبر مجلس الحِرف، واستمتعوا بالألعاب الشعبية وتجارب شعرية شخصية، وحضروا عروضاً حية للعيالة والنعاشات، والفنان حمد الطائي، الذي يُعَد من أبرز الموسيقيين الإماراتيين المشاركين في تطوير التجربة متعددة الحواس في متحف زايد الوطني، حيث قدّم عملاً خاصاً للنشيد الوطني.