تعافي أكبر نوعين من «الحيتان» في العالم

شعبان بلال (القاهرة)

بعد مرور أكثر من 40 عاماً على انتهاء صيد الحيتان التجاري، كشفت أبحاث جديدة عن زيادة في مشاهدات أكبر نوعين من الحيتان في جنوب شرقي المحيط الأطلسي. وجمعت النتائج، المنشورة في المجلة الأفريقية لعلوم البحار، بيانات لأكثر من 60 عاماً من المشاهدات المؤكدة وحالات جنوح هذه الكائنات البحرية على الساحل الغربي لناميبيا وجنوب أفريقيا. وعلى الرغم من أن الأعداد الإجمالية لا تزال منخفضة، فقد ازدادت مشاهدات كلا النوعين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إذ سجِّلت 95% من المشاهدات منذ عام 2012. وركَّزت الدراسة على الحيتان الزرقاء في القطب الجنوبي وحيتان الزعانف، وكلاهما كان هدفاً رئيساً لصيد الحيتان. وبين عامي 1913 و1978، قُتل ما يقدَّر بنحو 350 ألف حوت أزرق و725 ألف حوت زعنفي، ما تسبب بانخفاض حاد في أعدادها عالمياً. ولا تزال الحيتان الزرقاء في القطب الجنوبي مُدرجة ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بشدة (القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة)، ويقدَّر عددها حالياً بنحو 3% من أعدادها قبل بدء الصيد الجائر، مع نمو بطيء بنسبة تتراوح بين 5 و8% سنوياً. أما الحيتان الزعنفية، فتصنَّف حالياً ضمن الأنواع المعرَّضة للخطر، ويُعتقد أن أعدادها قد تعافت إلى أكثر من 30% من مستوياتها التاريخية، وتنمو بنسبة تتراوح بين 4 و5% سنوياً. وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فلا يزال من الصعب دراسة كلا النوعين نظراً لتجوالهما لمسافات شاسعة وقضائهما معظم حياتهما في مياه القطب الجنوبي النائية. ويقول الدكتور سيمون إلوين، المؤلف المشارك للدراسة: مع تعافي أعداد الحيتان ببطء، نتوقع أن تبدأ هذه الحيتان في استعادة أجزاء من نطاقها التاريخي. ويضيف: إن الزيادة في عدد المشاهدات وحالات الجنوح تتوافق مع هذا التعافي التدريجي، على الرغم من أن زيادة جهود المراقبة في عُرض البحر قد تُسهم أيضاً في ذلك. ويحذِّر الباحثون من أن التعافي لا يعني زوال المخاطر، فالحيتان الكبيرة لا تزال معرَّضة للخطر بسبب اصطدام السفن، والتشابك في معدّات الصيد، والضوضاء تحت الماء، والتلوث، والتغيرات المناخية في النظم البيئية للمحيطات.