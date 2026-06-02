الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

حنان مطاوع: «هيروشيما» نقلة نوعية

حنان مطاوع: «هيروشيما» نقلة نوعية
2 يونيو 2026 12:14

محمد قناوي (القاهرة) 
تستعدُّ الممثلة حنان مطاوع، لتصوير الفيلم الجديد «هيروشيما»، مع أحمد السقا، مي عمر، باسم سمرة، وشيرين رضا، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال. وعبّرت عن حماسها الشديد لخوض هذه التجربة المختلفة والاستثنائية، مؤكدة أنها تمثِّل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى سعادتها بالعمل مع أحمد السقا، في ثاني تعاون فني يجمعهما بعد مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل «جولة أخيرة»، الذي عُرض على إحدى المنصات الإلكترونية.
وأوضحت حنان، أن «هيروشيما» يحمل طابعاً اجتماعياً تشويقياً، ويناقش قضية الابتزاز الإلكتروني وما يسبِّبه من أزمات إنسانية واجتماعية خطيرة، لافتة إلى أن أحداث العمل تدور حول رجل يسعى للانتقام ممن تسببوا في سجن والده ووفاته، من خلال اختراق الهواتف والكاميرات الشخصية وفضح أسرار ضحاياه، في إطار من التشويق.
كما تنتظر حنان مطاوع، عرض مسلسلها الجديد «حياة أو موت» على إحدى المنصات الإلكترونية، يشاركها بطولته رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، وسلوى عثمان، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج هاني حمدي. وتجسِّد خلاله شخصية امرأة فاقدة للبصر تجد نفسها متهمة، وتدخل في سلسلة معقَّدة من الأزمات في محاولة لإثبات براءتها. وأكدت أن شخصيتها في «حياة أو موت» مرهقة وصعبة للغاية على المستوى النفسي والإنساني، وبذلت مجهوداً كبيراً لتقديمها بشكل صادق، لا سيما أن العمل يعتمد على الغموض والتحولات الدرامية المستمرة.
وعلى صعيد المسرح، تعود حنان مطاوع، إلى خشبة المسرح القومي بعد غياب استمر نحو 11 عاماً، من خلال مسرحية «حتشبسوت.. العرش والحب»، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج أيمن مصطفى.
وأوضحت أن المسرحية تنتمي إلى العروض التاريخية الكبرى، التي تحتاج إلى تجهيزات ضخمة على مستوى الديكور والإضاءة والأداء.

 

 

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي
"الصحة ووقاية المجتمع" تنتهي من تنفيذ حملة "حج صحي وآمن" بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي
علوم الدار
حمدان بن محمد: مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي
اليوم 16:24
"الصحة ووقاية المجتمع" تنتهي من تنفيذ حملة "حج صحي وآمن" بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية
علوم الدار
"الصحة ووقاية المجتمع" تنتهي من تنفيذ حملة "حج صحي وآمن" بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية
اليوم 16:02
«الشارقة للفنون» تُطلق السلسلة الصوتية القصيرة «تواريخ ممتدة»
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تُطلق السلسلة الصوتية القصيرة «تواريخ ممتدة»
اليوم 15:58
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اليوم 15:56
رئيس الدولة: رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية
علوم الدار
رئيس الدولة: رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©