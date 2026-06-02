حنان مطاوع: «هيروشيما» نقلة نوعية

محمد قناوي (القاهرة)

تستعدُّ الممثلة حنان مطاوع، لتصوير الفيلم الجديد «هيروشيما»، مع أحمد السقا، مي عمر، باسم سمرة، وشيرين رضا، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال. وعبّرت عن حماسها الشديد لخوض هذه التجربة المختلفة والاستثنائية، مؤكدة أنها تمثِّل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى سعادتها بالعمل مع أحمد السقا، في ثاني تعاون فني يجمعهما بعد مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل «جولة أخيرة»، الذي عُرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وأوضحت حنان، أن «هيروشيما» يحمل طابعاً اجتماعياً تشويقياً، ويناقش قضية الابتزاز الإلكتروني وما يسبِّبه من أزمات إنسانية واجتماعية خطيرة، لافتة إلى أن أحداث العمل تدور حول رجل يسعى للانتقام ممن تسببوا في سجن والده ووفاته، من خلال اختراق الهواتف والكاميرات الشخصية وفضح أسرار ضحاياه، في إطار من التشويق.

كما تنتظر حنان مطاوع، عرض مسلسلها الجديد «حياة أو موت» على إحدى المنصات الإلكترونية، يشاركها بطولته رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، وسلوى عثمان، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج هاني حمدي. وتجسِّد خلاله شخصية امرأة فاقدة للبصر تجد نفسها متهمة، وتدخل في سلسلة معقَّدة من الأزمات في محاولة لإثبات براءتها. وأكدت أن شخصيتها في «حياة أو موت» مرهقة وصعبة للغاية على المستوى النفسي والإنساني، وبذلت مجهوداً كبيراً لتقديمها بشكل صادق، لا سيما أن العمل يعتمد على الغموض والتحولات الدرامية المستمرة.

وعلى صعيد المسرح، تعود حنان مطاوع، إلى خشبة المسرح القومي بعد غياب استمر نحو 11 عاماً، من خلال مسرحية «حتشبسوت.. العرش والحب»، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج أيمن مصطفى.

وأوضحت أن المسرحية تنتمي إلى العروض التاريخية الكبرى، التي تحتاج إلى تجهيزات ضخمة على مستوى الديكور والإضاءة والأداء.