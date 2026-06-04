بـ6 خطوات.. روتين صباحي يمنحك طاقة طوال اليوم

ترجمة: شعبان بلال

حتى في أكثر الأيام انشغالاً، يُمكن لروتين صباحي منظَّم أن يُهيئك ليومٍ حافل بالنجاح. ونذكر بعض الأساليب المُثبتة علمياً لصياغة روتين صباحي فاعل وممتع يعزِّز صحتك العامة ويمنحك طاقة مستدامة طوال اليوم. 1 - نوم منتظم تشير الأبحاث إلى أن الاستيقاظ في الوقت نفسه كل صباح يُسهم في تحسين الصحة العامة. وتشير الدراسات إلى أن أنماط النوم المنتظمة تقلِّل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، كما تحسِّن جودة الحياة الصحية. 2 - التعرض للضوء يساعد التعرض لضوء الشمس الطبيعي في الصباح، خلال 30 إلى 60 دقيقة من الاستيقاظ، على تنظيم الساعة البيولوجية، وهي الساعة الداخلية للجسم، التي تعمل على مدار 24 ساعة، وتنظم دورة النوم والاستيقاظ. وتشير الأبحاث إلى أن التعرض لضوء الشمس في الصباح يؤثر على تنظيم النوم، ويحسِّن جودته بشكل عام، كما يؤدي إلى بدء النوم بشكل أسرع وزيادة مدته، لذا يمكن تجربة المشي في الصباح أو الجلوس في الشرفة. 3 - المياه أولاً على الرغم من أن فنجان القهوة قد يكون مغرياً في الصباح الباكر، تشير الأبحاث إلى أن شرب الماء فور الاستيقاظ هو الخيار الأمثل لترطيب الجسم، مما يساعد الجسم على إنتاج الطاقة طوال اليوم، وكذلك على زيادة استهلاكه للطاقة، أي إجمالي السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم خلال اليوم. 4 - ممارسة التمارين أظهرت الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية الصباحية على المدى الطويل تحفِّز الإيقاعات اليومية وتقلِّل من تركيز هرمون «الكورتيزول»، وهو هرمون التوتر الرئيس في الجسم، ما قد يحسِّن جودة النوم. 5 - إفطار متوازن يحتوي الإفطار المتوازن على الكربوهيدرات والدهون الصحية والبروتين. وتشير الأبحاث إلى أن تناول وجبة فطور منتظمة يساعد على تحسين الوظائف الإدراكية لدى كبار السن، كما يسهم في زيادة تناول العناصر الغذائية، ما يوفِّر الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تحافظ على مستويات الطاقة الطبيعية طوال اليوم. 6 - تحديد الأولويات تظهر الدراسات العلمية أن النية تسبق الفعل، لذا فإن تحديد النية أولاً ضروري للعمل بها وإحداث تغيير في السلوك. فإذا كان لديك هدف تسعى إلى تحقيقه، فإن عقد النية في الصباح هو الخطوة الأولى نحو بلوغه.