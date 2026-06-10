«نجوم العلوم» يدعو المبتكرين في الإمارات للمشاركة في الموسم 18

دبي (الاتحاد)

أعلنت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عن فتح باب التقديم للموسم 18 من برنامج «نجوم العلوم»، منصة الابتكار الرائدة، التي تحتفل بالابتكار وتهدف إلى دعم الجيل المقبل من المبتكرين وروّاد الأعمال العرب.وتم فتح باب التقديم رسمياً أمام روّاد الأعمال الطموحين والمهندسين والعلماء والمصممين والمبدعين وأصحاب الحلول والأفكار الابتكارية، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، من مختلف أنحاء العالم العربي ومن أوساط الجاليات العربية حول العالم. وسيستمر استقبال الطلبات حتى 26 يونيو الجاري، في إطار مواصلة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا رسالتها في إبراز الابتكار العربي ودعمه على الساحة العالمية. على مدى 17 موسماً، رسَّخ برنامج «نجوم العلوم» مكانته كمنصة رائدة للابتكار وريادة الأعمال والتقدم العلمي العربي على الساحة الدولية، وأسهم في دعم أجيال من المبتكرين الذين تحوّلت أفكارهم إلى مشاريع وتقنيات وحلول تعالج تحديات واقعية. ويعود «نجوم العلوم 18» بحلّة جديدة هي الأكثر تطوراً وطموحاً في تاريخ البرنامج حتى اليوم، حيث تمتد الفرصة إلى ما هو أبعد من الشاشة مع اعتماد صيغة محدَّثة تُركز بشكل أكبر على بناء المشاريع، والتقنيات الناشئة، وسرد قصص الابتكار، وتمكين الجيل المقبل من المبتكرين العرب الذين يسهمون في تشكيل المستقبل. ويحصل الفائز على تجربة متكاملة لبناء مشروعه في دولة قطر، مصمّمة لمساعدته على تحويل فكرته إلى شركة حقيقية، بما يشمل الإرشاد، والتوجيه الاستراتيجي، ومساحات العمل، وتقديم الدعم التشغيلي، وإتاحة فرص للعمل مع المتدربين، بالإضافة إلى الانخراط في إحدى أبرز منظومات الابتكار في المنطقة. وقالت رامه الشققي، رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: يفتح برنامج نجوم العلوم أبوابه هذا الموسم على نطاق أوسع من أي وقت مضى أمام المبتكرين الشباب في العالم العربي وفي أوساط الجاليات العربية حول العالم. ويمكن لأي شخص لديه فكرة مبتكرة أن يتقدّم للمشاركة، بغضّ النظر عن مدى توفر الموارد أو الشبكات الداعمة، حيث نهدف إلى تزويد الشباب الطموحين بالأدوات التي تمكّنهم من تحويل الأفكار الجريئة إلى مشاريع حقيقية، عبر توظيف العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لبناء شركات ناشئة تُحدث أثراً مستداماً. وقالت أندريا هاملتون: يرتكز برنامج «نجوم العلوم» على إرث استثنائي في العالم العربي، وتتمثل الفرصة اليوم في تطوير هذا النموذج ليتناسب مع الجيل الجديد، من خلال توسيع نطاقه، وتعزيز عناصر التأثير والترفيه والسرد السينمائي، مع الحفاظ على الابتكار والإبداع البشري في قلب التجربة. ونسعى من خلال هذه النُّسخة المحدَّثة إلى أن يرتبط الجمهور، ليس فقط بالاختراعات، بل أيضاً بقصص المبتكرين الذين امتلكوا الشجاعة لتقديم أفكارهم والطموح لتحويلها إلى واقع. ويضع الموسم الجديد برنامج نجوم العلوم عند ملتقى الابتكار وريادة الأعمال، مسلِّطاً الضوء على جيل جديد من المبتكرين وروّاد الأعمال العرب الذين يسهمون في رسم ملامح المستقبل انطلاقاً من المنطقة إلى العالم. ويدعو هذا الموسم إلى مشاركة المبتكرين، والمبدعين، والمؤسِّسين، والمهندسين، وروّاد الأعمال العاملين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والألعاب الرقمية، والروبوتات، والابتكار المناخي، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا الأزياء، والتصميم الرقمي، والهندسة، وريادة الأعمال المستقبلية. من الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وابتكارات إطالة العمر، وصولاً إلى مجالات الاستدامة، والتنقل، والمعرفة، والتواصل الإنساني، يعكس الموسم الجديد مجموعة من الأفكار والتقنيات التي تُشكّل ملامح المستقبل، مع تسليط الضوء على المواهب العربية التي تقود هذا التحول. ويتم إنتاج «نجوم العلوم» باللغتين العربية والإنجليزية، ويواصل توسّعه خارج نطاق البث التقليدي، ليصل إلى جمهور أوسع في العالم العربي وعلى المستوى الدولي، من خلال قصص الابتكار والطموح والتحوّل.