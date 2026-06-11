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الترفيه

مصطفى غريب.. في «الورشة»

مصطفى غريب.. في «الورشة»
11 يونيو 2026 16:17

محمد قناوي (القاهرة) 
يترقب الممثل مصطفى غريب، عرض فيلمه الجديد «الورشة» خلال الموسم السينمائي الصيفي الحالي، ويشارك في بطولته هشام ماجد، أكرم حسني، آية سماحة، جميلة عوض، محمد علاء، محمد شاهين، خالد الصاوي، نوران ماجد، وهو من إخراج أحمد النجار.
وأوضح غريب أن الفيلم يقدم توليفة مختلفة تجمع بين الكوميديا والتشويق، ويضم مجموعة من الممثلين الذين حقّقوا نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن الفيلم يستند إلى أحداث مستوحاة من وقائع حقيقية، تدور حول 3 أشخاص يجدون أنفسهم متورطين في مفاجآت ومواقف غير متوقعة في إطار يجمع بين التشويق والكوميديا. ولفت إلى أن هذا التعاون الجديد يأتي بعد النجاح اللافت الذي حققه فيلم «برشامة»، الذي جمعه بهشام ماجد، ليصبح واحداً من أبرز الأفلام الكوميدية في السنوات الأخيرة. وقد أسهم هذا النجاح في رفع سقف التوقعات تجاه أي عمل جديد يجمعهما مجدداً.
وأعرب مصطفى غريب، عن سعادته بتقديم مسرحية «ليلة عسل»، مؤكداً أن المسرح يظل مساحة فنية مهمة تمنحه تواصلاً مباشراً مع الجمهور، وتساعده على تطوير أدواته كممثل، خاصة في الأعمال الكوميدية التي تعتمد على التفاعل الحي مع المشاهدين. ويواصل حضوره السينمائي من خلال فيلم «الكلام على إيه؟» المعروض حالياً في صالات السينما المحلية والعربية، والذي يجسِّد فيه شخصية شاب يحتفل بزفافه داخل إحدى المناطق الشعبية، لتقوده ليلة الفرح إلى سلسلة من المفارقات والمواقف الكوميدية غير المتوقعة.
وأكد غريب أن الفيلم يمثل تجربة مختلفة بالنسبة له، لأنه يعتمد على كوميديا الموقف والتفاصيل اليومية القريبة من الجمهور، كما يحمل جانباً إنسانياً يرتبط بالعلاقات الزوجية واختلاف الطباع بين الشخصيات، موضحاً أن العمل استفاد كثيراً من روح البطولة الجماعية وحالة التفاهم الكبيرة بين أبطاله.
وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، ذكر أن نجاح مسلسل «هي كيميا» خلال موسم رمضان الماضي شكَّل محطة مهمة في مسيرته الفنية، حيث حظي العمل بردود فعل إيجابية واسعة من الجمهور والنقاد، بفضل المزج بين الكوميديا والدراما الإنسانية في قصة مميزة.

 

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