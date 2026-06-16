ماغي بوغصن.. في «منتزه الخيران»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تواصل الممثلة ماغي بوغصن، تقديم عروض المسرحية الجديدة «منتزه الخيران» على خشبة المسرح في الكويت، يشارك في بطولتها بشار الشطي، وهيا عبد السلام، تأليف أحمد العوضي، وإخراج شملان النصار. وتُعَد المسرحية تجربة غنائية اجتماعية تمزج بين الموسيقى والمواقف الكوميدية ذات الطابع الإنساني، وتجسِّد بو غصن، فيها شخصية سيدة لبنانية تعيش في الكويت، تجد نفسها خلال عطلة صيفية عائلية داخل أجواء «منتزه الخيران»، أحد أبرز الوجهات الترفيهية في البلاد. وتنطلق الأحداث من رحلة عائلية تبدو اعتيادية، حين تقرّر البطلة قضاء أجازتها الصيفية في المتنزه الشهير، لتتشكل سلسلة من المواقف المتتابعة التي تقلب إيقاع الرحلة.