ماجد المهندس يحصد جائزة «الهلال الذهبي»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز الفنان ماجد المهندس، بجائزة «أفضل تتر» لبرنامج غنائي، عن أغنية مقدمة برنامج «من وحي الهداة» الذي عُرض ضمن سباق الأعمال البرامجية في موسم رمضان الماضي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان «الهلال الذهبي»، الذي أُقيم في بغداد بإشراف نقابة الفنانين العراقيين. وقد عكست كلمات الأغنية العمق الإنساني لحلقات البرنامج الذي أنتجته NME الإماراتية. وحصد برنامج «من وحي الهداة» جائزة «أفضل برنامج اجتماعي إنساني»، وفاز كل من الشاعر ومقدم البرنامج مأمون النطاح، ومخرج العمل أحمد منصور، بجائزة «أفضل برنامج تلفزيوني» لهذا الموسم. وقال أحمد منصور: هذا الفوز شجعنا لتقديم نسخة ثانية في الموسم الرمضاني المقبل، وستكون خليجية، وتروي حكايات أطفال من مختلف دول الخليج، موجِّهاً تقديره للفنان ماجد المهندس، الذي أضاف بإحساسه عمقاً مهماً للبرنامج.