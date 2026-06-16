الهيئة الوطنية للإعلام: 734 مليون درهم إيرادات السينما في الإمارات

دبي (لاتحاد)



أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، نتائج عام 2025 لقطاع الإعلام في دولة الإمارات، والذي شهد تطوّراً في السينما والألعاب الإلكترونية والنشر وصناعة المحتوى، بالتزامن مع تطوير تشريعات وسياسات تنظيمية جديدة دعمت نمو القطاع، وعزَّزت مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وسجَّل قطاع السينما في دولة الإمارات إيرادات تجاوزت 734 مليون درهم في شبّاك التذاكر خلال عام 2025، مدفوعة ببيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة لمشاهدة نحو 1.270 فيلماً عُرضت في دور السينما بالدولة، مما يعزِّز مكانة الإمارات أحد أكبر أسواق السينما والترفيه في المنطقة، ويؤكد الدور المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الإبداعي وترسيخ مكانة الدولة وجهةً إقليميةً لصناعة السينما والترفيه.



552 لعبة إلكترونية

وواصل قطاع الألعاب الإلكترونية ترسيخ مكانته أحد أسرع قطاعات الإعلام والترفيه نمواً في الدولة خلال عام 2025، حيث ارتفعت إيرادات متاجر الألعاب الإلكترونية الرقمية لتصل إلى 2.7 مليار درهم، كما ارتفع عدد الألعاب التي تمت مراجعتها وتصنيفها إلى 552 لعبة مقارنة بـ375 لعبة في العام السابق. ويعكس ذلك النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، ويعزِّز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً لصناعة الألعاب، في ظل بيئة تنظيمية آمنة ومحفِّزة للابتكار والاستثمار.



1.2 مليون عنوان

وفي قطاع النشر، شهدت الدولة حركة نشطة في تداول وإنتاج المحتوى، حيث تم إصدار أكثر من 100 ألف تصريح لتداول الكتب والمطبوعات، إلى جانب تنظيم دخول ما يقارب من 1.2 مليون عنوان عبر منافذ الدولة، في مؤشر يعكس حجم النشاط الثقافي والمعرفي الذي تشهده الإمارات. وعلى صعيد تنظيم المحتوى الإعلاني الرقمي أصدرت الهيئة أكثر من 15 ألف تصريح «مُعلن» منذ إطلاقه العام الماضي وحتى اليوم، في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم الأنشطة الإعلانية الرقمية، حيث أسهم التصريح في ترسيخ معايير الشفافية والاحترافية، ودعم نمو اقتصاد المحتوى، وتوفير إطار تنظيمي متطوِّر يواكب التحوّلات المتسارعة في قطاع الإعلام الرقمي.



قطاع تنافسي

أكد محمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن النتائج التي حقّقها قطاع الإعلام خلال عام 2025 تعكس نجاح دولة الإمارات في ترسيخ قطاع إعلامي تنافسي يشكِّل رافداً اقتصادياً مهماً، ويواكب توجّهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع.

وقال: «تشير المؤشرات المحقَّقة إلى أن قطاع الإعلام في دولة الإمارات يواصل تعزيز مساهمته الاقتصادية من خلال استقطاب الاستثمارات، ودعم الصناعات الإبداعية، وإتاحة فرص جديدة للنمو في قطاعات واعدة مثل السينما، والألعاب الإلكترونية، وصناعة المحتوى والنشر. ويأتي هذا النمو نتيجة رؤية استباقية تبنّتها الدولة في تطوير التشريعات والسياسات الإعلامية بما يواكب التحوّلات العالمية المتسارعة، ويعزِّز جاهزية القطاع لمتطلّبات المستقبل».

وأضاف: «تعكس النتائج المحقَّقة خلال العام الماضي نجاح النهج الذي تبنته دولة الإمارات في بناء بيئة إعلامية تجمع بين المرونة التنظيمية والقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية، بما يعزِّز جاذبية الدولة للشركات والمواهب والاستثمارات النوعية. كما تؤكد أن قطاع الإعلام بات أكثر قدرة على دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، وفتح مسارات جديدة للنمو في اقتصاد صناعة المحتوى». وأكد الشحي أن الهيئة ماضية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والخدمات الرقمية، بما يعزِّز نمو قطاع الإعلام ويرفع مساهمته الاقتصادية، ويدعم استقطاب الاستثمارات النوعية، ويرسِّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام والمحتوى والصناعات الإبداعية.