«الأوركسترا الوطنية» تُحيي حفل «شهرزاد» في أبوظبي.. غداً

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

احتفالاً باليوم الموسيقي العالمي، تقدّم «الأوركسترا الوطنية» لدولة الإمارات العربية المتحدة حفل «شهرزاد»، غداً الأحد، على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي، ضمن أمسية فنية مستوحاة من الحكايات الخالدة لـ «ألف ليلة وليلة».

تُفتتح الأمسية بعمل جديد للمؤلف كمال أحمد مصطفى، بتكليف من «الأوركسترا الوطنية» لدولة الإمارات، مستلهماً موضوعات من «شهرزاد» لريمسكي - كورساكوف، مُعاد تقديمها من خلال الألوان الموسيقية الغنية للفرقة العربية.

ويُختتم البرنامج بمقطوعة ريمسكي - كورساكوف الخالدة «شهرزاد»، حيث تنبض المغامرة والغموض والخيال بالحياة من خلال واحدة من أروع الصفحات الأوركسترالية التي كُتبت على الإطلاق.

وقال أحمد فرج، قائد «الأوركسترا الوطنية» لدولة الإمارات العربية المتحدة، لـ«الاتحاد»: تكمن قيمة «شهرزاد» في أنها تتجاوز كونها مجرد حكايات تراثية، فهي قصص إنسانية خالدة تحمل في طيّاتها مشاعر وتجارب مثل المغامرة والحب والفضول والحكمة، ولذلك لا تزال قادرة على لمس الجمهور حتى اليوم. وتُعَد متتالية «شهرزاد» من أبرز روائع الموسيقى الروسية، حيث استوحى ريمسكي كورساكوف، هذا العمل من أجواء «ألف ليلة وليلة»، ونسج 4 لوحات موسيقية من خلال الأوركسترا، تروي قصصاً تتجاوز الكلمات.

وأضاف: في هذا الحفل، يقدم المؤلف كمال أحمد مصطفى، رؤية جديدة لعالم شهرزاد الساحر، مستلهماً من ألحان المتتالية السيمفونية لريمكسي كوراكوفو من خلال ألوان الأوركسترا الشرقية وإمكاناتها التعبيرية الفريدة. ويجمع العمل بين روح الحكاية الشرقية وأصالة التراث الموسيقي العربي، ليمنح المستمع رحلة موسيقية جديدة.

وأوضح أن أبرز التحديات تمثّلت في تقديم قراءة موسيقية جديدة لـ«ألف ليلة وليلة»، تحافظ على روح الإرث الأدبي والثقافي للعمل، وفي الوقت نفسه تقدّمه ضمن قالب أوركسترالي معاصر يعبّر عن رؤية «الأوركسترا الوطنية».

وقال فرج: شكّل الجانب العملي تحدياً مهماً، خصوصاً على مستوى التدريبات وبناء فهم مشترك بين الموسيقيين لطبيعة العمل وعلاقته بالسرد القصصي، ولم يكن المطلوب أداء المقطوعات موسيقياً فقط، بل فهم الحالة الدرامية والمشاهد والشخصيات التي تستلهمها الموسيقى، حتى يصبح الأداء أكثر تعبيراً وارتباطاً بالعمل الأدبي نفسه. لذلك، كان هناك تركيز كبير خلال البروفات على شرح الخلفية السردية لكل جزء، وربط الموسيقى بالتفاصيل الدرامية والخيالية التي تميّز عالم «ألف ليلة وليلة».

وتابع: تمثِّل مشاركة «الأوركسترا الوطنية» لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم هذا العمل على مسرح المجمع الثقافي، محطة مهمة تعكس رؤية الأوركسترا الفنية ورسالتها الثقافية. فهذا العمل لا يقتصر على إعادة تقديم عالم «شهرزاد»، بل يقدّم قراءة موسيقية جديدة تستلهم المتتالية السيمفونية الشهيرة لريمسكي كورساكوف، من خلال ألوان الأوركسترا الشرقية وإمكاناتها التعبيرية، بما يمنح الجمهور تجربة مختلفة تنطلق من روح الحكاية الشرقية وأصالة التراث الموسيقي العربي. كما ينسجم العمل مع رؤية الأوركسترا القائمة على بناء مساحة فنية تلتقي فيها الموسيقى الشرقية والتقاليد الأوركسترالية العالمية ضمن أعمال جديدة تعبّر عن الهوية الثقافية للمنطقة بلغة موسيقية معاصرة.