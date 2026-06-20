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مصر: كشفان أثريان يعودان إلى أكثر من 5 آلاف عام

مصر: كشفان أثريان يعودان إلى أكثر من 5 آلاف عام
20 يونيو 2026 20:52

أكدت البعثة الأثرية المصرية، التابعة للمجلس الأعلى للآثار، اكتشاف مقبرتين قديمتين ترجعان إلى العصر العتيق، إلى جانب عدد من الدفنات التي تعود إلى عصور أخرى، بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط في محافظة المنيا.
يطلق مصطلح "العصر العتيق" على الفترة التأسيسية لتاريخ مصر القديم، والتي بدأت حوالي عام 3100 قبل الميلاد واستمرت حتى عام 2686 قبل الميلاد.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار أن "هذا الكشف يمثل إضافة جديدة لسجل الاكتشافات الأثرية المصرية، لما يقدمه من أدلة تسهم في تتبع تطور العمارة الجنائزية في مصر القديمة عبر عصورها المختلفة".

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان اليوم السبت، إن المقبرة الأولى تعد من الاكتشافات المعمارية النادرة، إذ تتميز بتصميم هندسي فريد، فيما تمثل المقبرة الثانية نموذجا مماثلا لها، مشيرة إلى وجود تشابه ملحوظ بين تصميم المقبرتين وتصميم مقبرة الملك "دن" الشهيرة في أبيدوس، بما يؤكد أهمية المنطقة كإحدى الجبانات التي استخدمت عبر فترات زمنية ممتدة من عصور ما قبل الأسرات وحتى العصر المتأخر.

وأوضحت الوزارة أن تصميم المقبرة الأولى يعتمد على التدرج في سماكة الجدران من أسفل إلى أعلى، وهو نمط معماري قد يمثل مرحلة مبكرة من تطور الفكر الهندسي الذي أدى لاحقا إلى ظهور الهرم المدرج ثم الهرم الكامل.

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وأضافت أن المقبرة الثانية تقع إلى الجنوب من المقبرة الأولى وتتطابق معها إلى حد كبير في التصميم المعماري، إلا أنها لم تتعرض لأعمال تحجير، مما ساهم في الحفاظ على عناصرها بشكل أفضل.

كما عثرت البعثة على عدد من الدفنات الآدمية الفردية والجماعية التي يرجح تأريخها إلى العصر المتأخر، بما يؤكد استمرار استخدام المنطقة كجبانة عبر عصور تاريخية متعاقبة.

المصدر: وكالات
مصر
كشف أثري
مصر القديمة
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