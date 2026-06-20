مقتل رضيع بعد إطلاق نار من قبل شرطي في ميسيسيبي

أفادت السلطات بمقتل طفل رضيع يبلغ من العمر عامًا واحدًا بعد أن أطلق ضابط شرطة النار على سيارة في شمال ولاية ميسيسيبي أثناء استجابته لبلاغ سرقة من متجر.

لم تتضح تمامًا ملابسات الحادث الذي وقع في مدينة سيناتوبيا الصغيرة في مقاطعة تيت. لكن مكتب التحقيقات في ميسيسيبي ذكر في بيان أن ضباطًا من قسم شرطة سيناتوبيا استجابوا لبلاغ، ووجدوا شخصين وطفلًا يفرون من المتجر إلى سيارة.

وقال مصدر إن الضباط حاولوا إيقاف السيارة، "لكن السائق قاد باتجاه الضباط، وكاد يصدم أحدهم".

عندها، أطلق ضابط شرطة، لم يُكشف عن اسمه، النار على السيارة أثناء فرارها من مكان الحادث، وفقًا لما أفاد به المصدر.

وصلت السيارة، في نهاية المطاف، إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاة الطفل، بحسب السلطات.

وحدد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة تيت، هوية الطفل باسم كوهين وايلي، لكنه امتنع عن تحديد سبب الوفاة، نظرًا لاستمرار التحقيق.